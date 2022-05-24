Олександрійський рівень

21 травня Олександрія, без пафосу й оркестрів, зробила ще одну добру справу. Про це на своїй офіційній сторінці повідомив мер Сергій Кузьменко, головний ініціатор відновлення історичного театру: «Сьогодні відкриваємо для відвідування Театральний сквер. Вже традиційно робимо це без перерізання стрічок. Достатньо сказати “Ласкаво просимо”».

І дійсно, олександрійці та гості міста отримали ще одну локацію європейського рівня для відпочинку – сучасний дизайн, озеленення й освітлення гармонійно вписуються в тепер уже повністю відреставрований театральний комплекс, яким можна і милуватися, і пишатися. Сквер для відвідувачів відкритий щодня з 10 до 19 години. Цими ж днями в Олександрії з’явився ще один сквер – ім. Тараса Шевченка, відповідне рішення прийняла сесія міської ради, яка оголосила й про появу Дніпровського шосе. Так відтепер називається колишнє Дніпропетровське шосе як ділянка стратегічної траси, що з’єднує схід і захід України.

Цілком вірогідно, що Олександрія може стати одним з центрів відродження українського футболу. Про це стали говорити після того, як 17 травня Олександрію відвідав президент Української асоціації футболу Андрій Павелко. З ним зустрілись Сергій Кузьменко та офіційні представники ФК «Олександрія». Павелко привіз подарунки юним футболістам – м’ячі – і зазначив: «Це дуже добре, що у вашому місті є клуб, є взагалі футбол такого високого рівня майстерності». Очевидно, що це було сказане не просто як черговий комплімент, адже зараз серйозно розглядаються варіанти продовження розіграшів «воєнного» чемпіонату України, і серед них – проведення ігор на полях Олександрії та Кропивницького. З огляду на економіку, логістику й компактність – цілком робочий проєкт майбутнього турніру.

Маємо з Олександрії ще одну новину цілком позитивного рівня – Олександрійський територіальний центр повідомляє про відновлення навчання в Університеті третього віку, причому запрошуються й вимушені переселенці, які через війну проживають у місті.

З поточних справ відзначимо проведення 17 травня сесії міської ради, на якій мер прокоментував ситуацію з опалювальним сезоном: «Готувати місто до опалювального сезону ми зобов’язані. Тому в найближчий час будемо виділяти кошти для того, щоби проводити ремонтні роботи й готувати наші тепломережі до наступного сезону». Для проведення ремонтних робіт на КП «Теплокомуненерго» з міського бюджету планується спрямувати 2 мільйони гривень.

Почали отримувати допомогу, але вже гуманітарну, причому з «запасів» ООН, яка днями надійшла в місто, і вимушені переселенці. Для цього протягом 2 тижнів потрібно зареєструватися в одному з трьох пунктів (ПК «Світлопільський», музична школа та ІТЦ «Олександрія» на Шевченка, 66). Прохання звертатися лише особам, зареєстрованим в Олександрійській громаді. Вага одного продуктового набору – 17 кг: макарони (7,5 кг), рис (7 кг), олія (1 л), м’ясні консерви (5шт. по 300 г). Вимушеним переселенцям, які проживають в Ізмайлівському, Головківському, Олександрійському та Звенигородському старостинських округах, їхати до міста не треба! Реєстрація, видача талонів і продуктових наборів відбуватиметься на місцях.

А на фронті олександрійці продовжують боронити країну, несучи при цьому непоправні втрати. 15 травня загинув 30-річний солдат, батько 2 дітей Максим Папуша. Днем раніше – 25-річний солдат Антон Білодід. Героїв поховано в рідному місті.

Шкода, але наші воїни захищають і тих, хто порушує закони України. Днями СБУшниками було викрито олександрійця, який виготовляв підробні документи для безперешкодного виїзду за кордон призовників. Діло було поставлене на широку ногу – під час обшуків за місцями реєстрації та фактичного проживання злочинця виявили велику кількість готових до збуту підроблених документів (польські id-картки, посвідчення водіїв, медичні довідки тощо), сублімаційний принтер для друку пластикових карток, сім-картки та банківські платіжні карти, які використовувалися у злочинній діяльності. За кожну підробку він отримував 30 тис. грн і був затриманий на гарячому, за що проведе кілька наступних років «у холодній».

«Відзначився» і житель села Костянтинівки Олександрійського району, який «назбирав» 140 тис. грн ніби на ЗСУ, але витратив їх на новий мотоцикл. Тепер спритнику теж світить тюрма, а мотоцикл, найімовірніше, таки потрапить туди, куди й потрібно – українським військовим.