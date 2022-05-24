Игры в формате Subway Surfers

Когда появились смартфоны, самой известной игрой были Subway Surfers. Сабвей Серферс стала основоположником целой категории игр, доступных на iOS, Windows Phone и Android. Беговые игры типа Subway Surfers также доступны для всех возможных операционных систем.

Сегодня можно найти десятки аналогов в формате «серферов» в самых различных направлениях. В оригинале мальчик убегает от инспектора и его собаки. Со временем стали популярны прочие веселые игры похожие на Subway Surfers.

Лучшие игры, похожие на Subway Surfers

Пользователь становится зависимым от беговых игр типа «серферов метро» из-за привлекательного пользовательского интерфейса. Игрок проходит уровни, зарабатывает очки, золото и драгоценные камни. Более того, определенные цели установлены для разблокировки конкретной миссии.

У вас есть неограниченное время, чтобы играть в веселые игры, такие как Subway Surfers.Вы можете играть в нее где угодно с интернетом или без него. Интернет необходим для покупки любых вещей за заработанные монеты или драгоценные камни.

Если вы хотите узнать больше о подобных аналогах Subway Surfers, мы всегда готовы предложить вам самый подробный список:

Temple Run.

Игры Temple Run и Temple Run 2 являются прямыми конкурентами Subway Surfers. Если говорит о последнем, то у него красочный интерфейс и привлекательные призы. Temple Run 2 — серьезная игра, которая предполагает преодоление множества препятствий при беге. Пользователь должен прыгать и скользить, чтобы обезопасить себя от последствий.

Sonic Dash.

Sonic Dash — еще одна игра, похожая на Subway Surfers. Этот игровой процесс разработан Hardlight, причем он также имеет привлекательные черты. Здесь главный персонаж ежик Соник, который должен собирать золотые кольца.

Кроме того, он должен оставаться в безопасности от врагов и препятствий. Ракурсы камеры изображают красивую 3D-сцену, когда персонаж прыгает и скользит. Красочная графика и хорошая музыка за спиной вносят большой вклад в то, чтобы пользователь скачал эту игру.

Кроме того, за Соником не гонится какой-то конкретный персонаж. Остальные персонажи разблокируются после того, как пользователь пройдет определенные уровни. Пользователь может улучшать аксессуары из заработанных им колец.

Rail Rush.

Эта игра также входит в категорию беговых игр, таких как Subway Surfers. Идея этой игры взята из Temple Run 2. Приключенческий геймплей начинается, когда игрок надевает обувь Боба Моленчейзера и проходит через шахты.

Здесь есть сложные испытания, такие как смертоносные существа, появляющиеся из шахт, или вулканические брызги горячей воды, падающие на игрока. Игрок должен держать себя в безопасности и прыгать, чтобы получить золото и драгоценные камни.

One Epic Knight.

Это игра также относится к типу Subway Surfers. Здесь персонаж выступает в роли Рыцаря. Он будет противостоять врагам на своем пути. Персонажа сопровождает меч, поэтому он может убивать своих врагов. Пользователь также может менять направление движения, чтобы уклоняться от врагов.

Щит предоставляется рыцарю, чтобы оставаться в безопасности от врагов и их смертельных атак. Однако он исчезает через определенное время или когда на него нападают враги. Основная награда – сундуки с монетами и монеты. Кроме того, в этой игре доступны вычурные трассы, широкие водопады и сложные препятствия.

Ski Safari.

Лыжное сафари первая и вторая часть – еще одна приключенческая игра, похожая на Subway Surfers. В этой игре есть множество животных и препятствий. Вы используете для прохождения морских львов, пингвинов и птиц, которые умеют переворачиваться. Саундтрек к геймплею также напоминает саундтрек к «серферам из метро».

Jetpack Joyride.

«Реактивный ранец» Jetpack Joyride тоже входит в число беговых игр, но немного отличается от Subway Surfers. Он обеспечивает функциональность боковой прокрутки, что кажется приятным занятием. Разработчиком этой авантюрной игры является студия Halfbrick.

Более простое управление дает пользователю гораздо больше гибкости. Используемая графика имеет высокое разрешение. Эти основные функции действительно делают игру привлекательной и захватывающей. В игре рассказывается о персонаже по имени Барри Стейкфрис, который крадет реактивный ранец из лаборатории. В лаборатории основные препятствия связаны с лазерным лучом, светом и ракетами.

Despicable Me: Minion Rush.

Эта игра была разработана после высокой оценки, которую получил фильм. Есть три миньона по имени Джерри, Карл и Дэйв. Пользователь должен пройти испытания, чтобы получить в награду бананы. Уклонение от препятствий и неожиданных атак их босса — самая сложная задача. Однако у них есть возможность повысить свою силу. Все эти действия делаются для получения звания «Миньон года».

Самым отличительным фактором среди остальных игр типа Subway Surfers и Minion Rush являются разные режимы. Gameloft, безусловно, проделал потрясающую работу. Режимы включают ограниченные по времени гонки, глобальные события и другие специальные миссии. Это супер идеальная игра для всех поклонников миньонов.

Agent Dash.

В игре рассказывается о хорошо одетом секретном агенте, который убегает от врагов. На его пути встречаются различные ловушки. У него есть основная идея и похожая концепция, похожая на «сабвей серферов» и других им подобных игр. Агенту были предоставлены боеприпасы, которыми он может стрелять по определенным целям. Пользователь может собирать драгоценные камни, а затем использовать их для улучшения персонажа.

Часто задаваемые вопросы

Могу ли я играть в Subway Surfers бесплатно?

Увлекательные игры, такие как Subway Surfers, доступны во всех расширениях и версиях. Вы можете легко загрузить их бесплатно из игровых магазинов. Многие из подобных игр полностью бесплатны, но некоторые ключи могут предлагаться для покупок в приложении; они не будут в свободном доступе в Интернете.

Subway Surfers по-прежнему популярны?

Игры типа Subway Surfers вечно актуальны, и новые поколения продолжают любить их и играть в них. Вот почему Subway Surfer никогда не выходит из лиги самых популярных и популярных игр. Людям нравятся эти бесконечные беговые игры, и они поддерживают их в списке популярности.

Subway Surfers когда-нибудь заканчивается?

Беговые игры, такие как Subway Surfers, также известны как бесконечные беговые игры. Бегу не будет конца, и новые зоны будут появляться постоянно.