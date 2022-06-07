«Нова школа» чи нові назви?

У школі, якій більше ста років, навчалися мої мама, сестра, я сам, також один з синів, і завжди вона була для всіх шоста школа, №6. Потім з якогось дива вона стала зватися Комунальний заклад «Навчально-виховне об’єднання N 6 «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр естетичного виховання “Нат­хнення” Кіровоградської міської ради Кіровоградської області». «Прекрасна» назва, так? Легко читається, запам’ятовується? Не знаю, хто автор таких назв для шкіл, фахівці казали, що це з Києва таке зайшло, за часів міністра освіти чи то Табачника, чи то нашого земляка міністра освіти Ніколаєнка, чи ще раніше. Тепер школу №6 з «Натхнення» хочуть перейменувати на Ліцей «Максимум».

Ну були ж, як зараз кажуть, бренди шкіл – №№5,6,11 у Кіровограді, 5-та школа Гайворона, 6-та школа Новоукраїнки і так далі. Але комусь закортіло «навчально-виховних об’єднань».

Знаєте, чимось це нагадує історію з номерами авто. В нашій області вони у різні часи були «КД», «ЕІ», «ОН», «ОМ», «ОС», зараз «ВА», не здивуюсь, якщо скоро якийсь інший варіант вигадають талановиті держслужбовці. Дійшли вчергове руки і до шкіл. Бо вулиці оптом і в роздріб перейменовувати вже замало.

Колись шанований Віктор Громовий першим добився, щоб 5-та школа, де він директорував, стала гімназією імені Шевченка. Потім ця школа набула суперназву Комунальний заклад «Навчально-виховне об’єднання «Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад школа І ступеня “Гармонія” – гімназія імені Тараса Шевченка – центр позашкільного виховання “Контакт” Кіровоградської міської ради Кіровоградської області». Але і ця «шикарна» назва когось не влаштовує. Пропонують школу назвати «Комунальний заклад «Ліцей імені Тараса Шевченка Кропивницької міської ради». І так далі.

Насправді наших чиновників звинувачувати не варто. Просто в Україні прийнято закон «Щодо вдосконалення механізмів формування мережі ліцеїв для запровадження якісної профільної середньої освіти» в рамках проєкту «Нова школа». Він скоро має запрацювати. Заклади готуються до змін у реєстрації, назвах і т.ін., аби потім не було проблем, наприклад з фінансуванням. Це обов’язкова норма. Але все одно не дуже зрозуміло – чому з «Натхнення» робити «Максимум»?

На думку народної депутатки й секретарки Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Наталі Піпи, вся ця історія свідчить не про реформу, а про «зміну вивісок».