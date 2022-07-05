Крилатий скандал розлетівся на друзки

Багатьох шокувала новина, що Ленінський суд у Кропивницькому відпустив на волю громадянина, який свого часу орендував у військової частини в Олександрії десять вертольотів. І не повертає їх. Під час війни! І відпустили! Та й сам факт, що приватна особа може у Нацгвардії запросто орендувати військові вертольоти…

В оренду надано багатоцільові вертольоти Мі-8, вони в основному використовуються як транспортні та військові чи медичні машини (12 лежачих хворих може перевозити).

Виявляється, криміналу немає. Закон «Про господарську діяльність у Збройних Силах України», прийнятий ще у 1999 році, це дозволяє. А саме «Військові частини можуть передавати без шкоди бойовій та мобілізаційній готовності закріплене за ними рухоме та нерухоме військове майно в оренду юридичним і фізичним особам». Але саме зараз час, коли як мінімум мобілізаційній готовності це діло заважає. 8 вертольотів вартістю 360 мільйонів гривень мають бути повернені Нацгвардії.

Перші літальні апарати в оренді ще з 2002 року, потім орендувалися ще. Орендатор – фірма «Українські вертольоти» з Києва, директор Володимир Ткаченко. Орендували вертольоти під кон­тракти ООН у гуманітарних місіях переважно в Африці, і не тільки. Наші літальні апарати допомагали ліквідовувати наслідки землетрусу на Гаїті й навіть тушити лісові пожежі в Росії (в 2010 році), і взагалі брали участь у місіях по всьому світу.

Одна з умов оренди, прописана в контракті, – негайне повернення машин Нацгвардії в разі введення воєнного стану. І взагалі контракт на оренду закінчився 31 грудня минулого року. У чому ж справа?

Володимир Ткаченко пояснив у суді, що віддати вертольоти їм відмовила влада Малі та Сомалі, де вони працювали. Усі знають, що це за країни, де піратство – це ледве не політика держави. Дивуватися нема чому.

Підприємець розповів, що знайдено вихід. Замість тих вертольотів компанія «Українські вертольоти» закупила вісім інших. І зараз готує їх до передачі частині Нацгвардії. Міністерство внутрішніх справ (йому підпорядкована Нац­гвардія) погодилося, складено графік передачі вертольотів. Конфлікт вичерпано.

До речі, ті самі вертольоти продовжують працювати в місії ООН, доставляючи харчі, медикаменти, воду нужденним африканцям, вивозять до шпиталів з віддалених районів тих, хто потребує медичної допомоги.

А фірма «Українські вертольоти», окрім повернення машин, вже передала Національній гвардії гуманітарну допомогу на 26 мільйонів гривень.