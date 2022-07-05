«Люди тут чуйні»

Ви теж помітили біля магазинів «АТБ» в центрі Кропивницького людей з прозорими скриньками, які приймають пожертви на потреби армії? Кореспонденту «УЦ» стало цікаво, яку організацію вони представляють. І отримав агітку, де повідомляється: міжнародний благодійний фонд «Опора» реалізує програму «Допомога ЗСУ», а очолює його Олександр Письменний.

Зателефонувавши за вказаним там же номером, автор цих рядків почув Письменного, а згодом і зустрівся з ним в штабі БФ «Опора».

Виявляється, Олександр – з Краматорська. Там і зареєстрований благодійний фонд «Опора» (не плутати з громадською мережею «Опора», яка здійснює суспільний контроль у сферах виборів і самоврядування).

Письменний розповів, що перший досвід волонтера здобув 2014 року в рідному Краматорську, допомагаючи землякам, постраждалим від російської агресії (місто побувало під контролем так званої ДНР).

За словами Олександра Письменного, перших дві доби після повномасштабного російського вторгнення він був у шоковому стані, потім вирішив повернутися до волонтерства. Знадобився склад у центрі Краматорська, який раніше використовувався в підприємництві. Допомогли бізнесові зв’язки. І поїхали в Краматорськ гуманітарні вантажі із Закарпаття, Німеччини, Швеції, Польщі. Щоб звітувати перед спонсорами, «Опора» створила Telegram-канал, групу в Facebook.

– Наші штаби працюють у Краматорську й нині – роздають гуманітарку, – запевнив Олександр. Хоча, зазначив він, місто – майже порожнє.

Чому ж голова «Опори» у Кропивницькому? На це запитання він відповів, що приїхав сюди півтора місяці тому за порадою співробітниці, яка перебралася до нас раніше і якій тут сподобалося. Залучив осілих в Кропивницькому переселенців до збору грошей для війська.

– Вони знудьгувалися по квартирах. Хоча багато шукає роботу. Знаю кількох, які нещодавно працевлаштувалися. Маємо вісім пунктів збору коштів. Того, що назбирали за десять днів, вистачило, щоб частково оплатити перевезення п’яти тонн гуманітарки у військовий госпіталь. Начальник госпіталю попросив: треба постіль, бутельована вода. Доставлено й постіль, і воду. А також капусту консервовану, молоко, тонну картоплі. Працюємо за заявками. Ось військова частина подала заявку на запчастини, генератори, бензопили, умивальники, медикаменти. Вчора купив генератор, замовив двадцять умивальників. Незабаром будемо везти гуманітарку із Західної України.

На запитання, чи підтримує зв’язок з обласною військовою адміністрацією і місцевими волонтерами, Олександр Письменний відповів ствердно. Про кропивничан відгукується тепло:

– Люди тут чуйні, не байдужі до чужої біди.