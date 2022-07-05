Місце зустрічі – поле

Традиційно напередодні збирання ранніх зернових на Кіровоградщині відзначається День поля. Війна не стала на заваді цьогорічній зустрічі аграріїв у Созонівці, на території сільськогосподарської дослідної станції.

Раніше майже щотижня проводилися подібні семінари з демонстрацією нових сортів сільськогосподарських культур, зазначила Валерія Фурманова, директорка департаменту агропромислового розвитку Кіровоградської ОДА, а цього року це поки що єдиний, проведений інститутом Степу (директор – Ігор Семеняка), який представив науково-інноваційні досягнення та конкурентоспроможність сортів ранніх зернових культур.

Учасники заходу (були представлені всі райони області) жваво спілкувалися, обмінювалися досвідом. Оглянули науково-демонстраційний полігон сортів та гібридів сільськогосподарських культур. Крім робочих моментів, були урочистості: аграріям, які присвятили своє життя праці на землі, були вручені відзнаки «Патріот поля» та «Фермерська династія».

Начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, який також приїхав на День поля, зазначив: «Говорили від душі – про жнива, як зберегти урожай, про сучасні технології переробки, зберігання. А зараз, під ракетами ворога, це особливо актуально: як нагодувати Україну. І щоб світ також був з нашим зерном».