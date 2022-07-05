Нагода відвідати Кіровоградський обласний краєзнавчий музей

Є прекрасна нагода знову відвідати Кіровоградський обласний краєзнавчий музей. Тут відкрилася виставка, присвячена пам’яті відомого геральдиста, заслуженого архітектора України, Почесного громадянина нашого міста Віталія Кривенка.

Експозиція представляє собою матеріали (740 предметів та документів, особисті речі, зібрання фалеристики та філателії тощо), які були передані до фондів музею рідними Віталія Кривенка.

Виставка «Архітектор. Геральдист. Громадянин» буде діяти протягом трьох місяців. Адреса музею незмінна: вулиця Архітектора Паученка, 40.