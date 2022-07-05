Олександрія конституційна

Попри проблематику воєнного часу, Олександрія намагається максимально забезпечувати дотримання прав і свобод, зазначених в Конституції, день народження якої місто відзначило 28 червня.

Одним з фундаментальних є право на достойне життя, у сенсі забезпечення продовольством. З початком липня в Олександрійському районі розпочалися жнива. Про вихід у поле комбайнів повідомив директор холдингу «АгроВіста» Павло Фесюк.

На День Конституції олександрійцям стало значно простіше реалізовувати право на транспорт, оскільки саме цього дня на маршрути нарешті вийшли 5 новеньких автобусів. Вони не лише мають просторі салони й зручні сидіння, а й оснащені відкидними пандусами для заїзду колясок, відеонаглядом, звуковим сповіщенням та моніторами, де транслюватимуться соціальні ролики та назви зупинок.

На минулому тижні Олександрія відзначилася ій у медійному просторі області. Місцева кореспондентка обласного каналу CBN Євгенія Ніколаєва цього року стала єдиною представницею обласних медіа, яку було відзначено Почесною грамотою Нацради з питань телерадіомовлення. Як кажуть, гарних вам новин для забезпечення права населення на інформацію! Хоча б і таких, як повідомлення про завершення навчального року в школах Олександрійської громади.

Цьогоріч 9-й клас закінчили 850 учнів, з них свідоцтво з відзнакою отримали 42 школярі. 11-й клас закінчили 450 учнів – 22 випускника були нагороджені золотими медалями «За особливі успіхи в навчанні» і 9 учнів одержали срібні медалі «За успіхи у навчанні». Серед кращих за кількістю медалістів – НВК «Олександрійський колегіум – спеціалізована школа», 5 золотих і 3 срібні медалі. По три золотих медалісти в ОНВК (ЗНЗ І-ІІ ст. №17 – ліцей), НВК «ЗНЗ І-ІІІ ст. №19 – ДНЗ «Лісова казка» та НВО «Олександрійська гімназія ім. Шевченка – ЗНЗ І-ІІ ст. – школа мистецтв». Два золота й три срібла мають випускники НВК «ЗНЗ І-ІІІ ступенів №9 – спеціалізована школа».

Зазвичай усі діти в літній час повинні мати умови для безпечного відпочинку. Для забезпечення цього невід’ємного права міський голова Сергій Кузьменко підписав розпорядження про створення спеціальної групи з перевірки квест-кімнат, ігрових кімнат, розважальних центрів та атракціонів, яка вже розпочала свою роботу. Термін усунення виявлених недоліків – до 7 липня.

Право на чисте довкілля – за кошти ПФК «Олександрія» розпочалася розчистка пляжу в парку ім. Т. Шевченка.

Але найважливіше конституційне й людське право – право на життя всього населення України – зараз забезпечують наші Збройні сили. Олександрійці гідно захищають нас на фронті, навіть ціною власного життя. 27 червня в Олександрії поховали 53-річного земляка, військовослужбовця Ігоря Ватковського, який загинув 20 червня під час виконання бойового завдання на фронті. 1 липня на військовому кладовищі поховали 36-річного Андрія Кореневського, який загинув у Луганській області в бою з окупантами. Тепер вони назавжди залишаться в серцях олександрійців, і це право на пам’ять, якого ще немає в Конституції, гарантуватиме вся громада міста.