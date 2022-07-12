Бренд HENDERSON — путь к успеху

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В начале немного истории

Хендерсон — это итальянская торговая марка, которая занимается производством люксовой мужской одежды и обуви. В ассортименте лейбла множество моделей, в основе которых исключительно высокое качество и индивидуальность. Дом моды существует уже больше двадцати лет. За это время он переживал взлеты и падение, прогресс и реинкарнацию. Этот путь стал знаковым и легендарным, как для основателя, так и для бренда в целом. Теперь продажа продукции осуществляется во многие страны.

Модельный ряд для него

В коллекциях отлично сочетается европейская классика и современный дизайн. Также в дизайнерских линейках присутствуют борьба провокационной моды и элегантных мотивов, которые часто пересекаются между собой. Если вы любите популярный casual, в котором есть смысл, то эта одежда для вас!

А теперь поговорим о трендовых парах. Благодаря использованию натуральной кожи модели очень комфортные и износостойкие. К тому же они владеют отменной многофункциональностью. В некоторых изделиях используется также и замша, которая тоже способствует удобству. Выберите свою идеальную модель на сайте. К примеру, лоферы или слипоны, о которых сейчас так много говорят в модном обществе. Они помогут стилизовать луки и подчеркивать ваши наилучшие стороны. Стильные кроссовки и кеды — это отдельная и очень приятная история о базовых образах. Кстати, в лукбуке представлен большой выбор цветовой гаммы на любой вкус. Палитра собрала несколько оттенков, которые создадут баланс в вашем наряде.

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