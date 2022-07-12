Розпочинаємо проєкт з такою назвою. Ми раптом замислилися: чим живуть, що роблять наші митці (художники, музиканти, актори) під час війни? Вважаємо, що їхня діяльність в тилу не менш важлива, ніж військових на фронті. Вони повинні підтримувати, надихати, своїм мистецтвом наближати Перемогу. Це їхній і наш культурний фронт.

Андрій Хворост – голова Кіровоградського осередку Національної спілки художників України. До війни віддавав перевагу пленерам, написанню пейзажів. Зізнався, що з початком війни увійшов у культурний ступор: «Майже два місяці я не брав у руки пензлі, не підходив до полотна. Займався домашніми справами, аж раптом зрозумів, що робота – саме те, чого мені бракує, що мені найнеобхідніше сьогодні».

Андрій повернувся до майстерні і почав працювати. Тепер перевагу віддає портретам. На іншому – збірний образ жінки на війні (на фото). На другому – наш Герой – льотчик-винищувач Степан Чобану.

Художник каже, що має багато задумів. Радить колегам не давати палітрам засихати. Війна закінчиться, Перемога настане, мистецтво буде вічно.