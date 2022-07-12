Миколі на війну

На тепловізор для військового підрозділу, де служать мобілізовані земляки, склалися нещодавно жителі Новомиргорода, Малої Виски, Панчевого, Мартоноші, Мар’янівки та Оситняжки Новоукраїнського району. Кошти переказувалися на рахунок благодійного фонду «Прихисток», який очолює жителька Панчевого Тетяна Босько. Ось що вона розповіла:

– За три дні назбирали 62 тисячі гривень. Внески різні – від двадцяти гривень до трьох з половиною тисяч. Уже придбано тепловізор вартістю 57 тисяч гривень, передано хлопцям. Та це ще не все. Поки ми збирали гроші, до мене звернувся представник компанії «Велта» (добуває ільменіт недалеко від Новомиргорода – Ред.) і запропонував допомогу. Так і сказав: «Дізнайтеся у військових, що їм треба, а ми все купимо». Я склала список, і «Велта» все купила: тепловізор (дорожчий від того, на який ми складалися громадою), тридцять гідраторів, стільки ж сонцезахисних окулярів, бінокль. Ще раніше жителька Панчевого збирала гроші на авто для свого чоловіка Миколи, мобілізованого. Машину йому купили. А «Велта» забезпечила Миколу тепловізором і біноклем. Підрозділ, де служить Микола, отримав шість радіостанцій. У Мартоноші теж недавно збирали на потреби односельців, які захищають Україну. І знову долучилася «Велта» – придбала тепловізор, шість радіостанцій, тридцять гідраторів.