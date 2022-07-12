Олександрія: головне – захист!

Саме за таким принципом працює міська влада в цей складний час. За останній рік у місті зроблено багато добрих справ, ще більше – у планах, але воєнний стан вносить свої корективи.

Про це на початку засідання виконавчого комітету з бюджетним порядком денним нагадав міський голова Сергій Кузьменко: «Працювали пів року добре. Дякую платникам податків і підприємцям за те, що бюджет виконується вдало. Маємо перевиконання майже на 30 млн грн за 6 місяців. Ці кошти планували спрямувати на розвиток міста, але сьогодні в умовах війни реагуємо на ті виклики, які постали перед нашою громадою».

Додаткові надходження вирішено спрямувати на забезпечення життєдіяльності міста та підтримку окремих галузей. Зокрема, 4 млн грн підуть на підтримку КП «Теплокомуненерго» для підготовки до нового опалювального сезону. На 2,9 млн грн КП «Олександрійський транспорт» закупить пально-мастильні матеріали, а 3,5 млн грн спрямують для освіти на підготовку до нового навчального року. Очевидно, кошти потрібні на облаштування укриттів у навчальних закладах, оскільки мер наголосив:«Діти підуть до школи тоді, коли безпекова ситуація буде це дозволяти».

У рамках перерозподілу бюджетних надходжень вирішено запропонувати депутатам міської ради матеріально підтримати поранених військових з Олександрії. Мер вважає, що громада таку можливість має, попри наявність державних чи обласних програм. Члени виконкому підтримали пропозицію, яку має затвердити депутатський корпус, тобто розширити перелік військовослужбовців, які матимуть право на одноразову матеріальну допомогу з міського бюджету в розмірі 10 тис. грн у разі контузій, каліцтва, отримання поранень. Це стосуватиметься військовослужбовців усіх категорій та учасників добровольчих формувань.

Одночасно в місті проводяться заходи з активізації економічного життя та розвитку підприємництва. На сайті міської ради повідомляється про умови отримання безповоротної державної допомоги або гранто на створення чи розвиток власного бізнесу в сфері садівництва та тепличного господарства. Розмір гранта коливається від 150 до 250 тисяч гривень в залежності від кількості робочих місць.

Окрім того, у питаннях підтримки вимушено переміщених осіб місто й громада активно співпрацюють з міжнародними фондами та благодійними організаціями, від яких отримують потужну підтримку. Вона обчислюється десятками тонн гуманітарних вантажів, серед яких продукти харчування, засоби гігієни, побутова та оргтехніка, холодильники, бойлери, генератори, меблі на кілька десятків мільйонів гривень. Ця допомога розподіляється між окремими особами й використовується для створення комфортних умов для проживання вимушених переселенців. Співпраця продовжується, як продовжується й війна, яка на минулому тижні забрала життя ще одного олександрійського воїна.

10 липня місто попрощалося з 25-річним Юлієм Мухою, який загинув 7 липня в бою на території Миколаївської області. Громада висловлює щирі співчуття рідним і близьким героя.