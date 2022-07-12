11 липня в Кропивницькому попрощалися з воїнами-земляками Дмитром Кліппо та Володимиром Скачком, загиблими у війні з Росією.

Молодший сержант Дмитро Кліппо, медик, поклав голову 26 червня, виконуючи бойове завдання поблизу села Співаківки Ізюмського району Харківської області. У липні йому виповнилося б 42 роки.

Серце 56-річного сержанта з матеріального забезпечення Володимира Скачка зупинилося 7 липня у київському шпиталі внаслідок осколкових поранень, отриманих 9 червня біля селища Воронового Луганської області.

В останню путь героїв провели рідні, друзі, побратими, громадськість. Панахиду за загиблими відслужив єпископ Кропивницький і Голованівський Православної церкви України Марк.