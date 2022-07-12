Важкі жнива

У наш воєнний час «битва за врожай» – це вже не метафора. На відміну від мирного часу, фермери дійсно проводять жнива практично в бойових умовах, іноді під обстрілами й бомбардуваннями, якими агресор намагається знищити урожай.

Начальник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович закликає аграріїв: «Увага безпеці, погляди в небо й на лани». Окрім того, практично відсутні оптимістичні прогнози чиновників, та й самі фермери часто спілкуються анонімно – надто великий тягар проблем держава скинула на їхні плечі.

За їхніми словами, таких важких і незрозумілих жнив ще не було. Почнімо з того, що через погодні умови (багато господарств області потерпали від засухи, а інші – від опадів) урожайність того ж озимого ячменю, збирання якого вже почалося, значно нижча проти минулого року. Але ще гірше – відсутність будь-якої цінової політики й підтримки з боку держави. Зернотрейдери пропонують ціни на пшеницю в 5-7 разів нижчу, у той же час доставка тонни зерна автомобілем до вільних портів Рені чи Кілії та Ізмаїлу обійдеться в 3-3,5 тисячі гривень за тонну. Перспективи такі, що коштів з гектару буде отримано в 4 рази менше, ніж зазвичай.

Комплекс проблем призвів до того, що господарства практично не мають обігових коштів для організації роботи, тому змушені пристосовуватися та економити. Тим не менше, урожай в полі залишати ніхто не збирається, у деяких районах почали збирати озиму пшеницю, аграрії сподіваються на активізацію програми державних закупівель. Щодо продовольчої безпеки, то вона гарантується як зерном нового врожаю, так і запасами минулорічного. Хліб буде.