З кальянами не заходити!

Погана новина для любителів подиміти з кальяна на публіці: з 11 липня це причандалля заборонене для використання в кафе, ресторанах, гуртожитках та ще в багатьох місцях, у тому числі ліфтах, таксофонах і громадському транспорті. Так що, коли захочеться пихнути з отого одоробала в тролейбусі – не смійте. Заборонено бавитися в тих же закладах і місцях й електронними сигаретами, IQOS та glo. Новими положеннями антитютюнового законодавства ці модні штуковини прирівняно до традиційних, з паперу й тютюну, цигарок, труїтися якими вже давненько не можна де попало.

За порушення цих норм – штрафи. Для курців, з урахуванням цін на цигарки, вони смішні: на перший раз – від 51 до 170 гривень, якщо ж попадешся протягом року вдруге – від 170 до 340. Рестораторів та інших суб’єктів господарювання за потурання курцям (зокрема, за подавання попільничок та кальянів) каратимуть суворіше, максимальний штраф – 15 тисяч гривень. Також у ресторанах й інших закладах, де куріння – під абсолютною забороною, мають бути таблички з перекресленою цигаркою і попередженням: «Куріння, вживання, використання тютюнових виробів, електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, кальянів заборонено». За відсутність таблички – також штраф, тисяча гривень. Ловитимуть незаконослухняних курців поліція та Держпродспоживслужба.

А де ж, спитаєте ви, дозволяється смалити? Виявляється, на вулицях (але тільки не на зупинках), у парках, на пляжах – можна. Мабуть, логіка тут така: у відкритому просторі курець не такий шкідливий для оточення. Кажуть, цей закон і розроблено для захисту некурящих від курящих.