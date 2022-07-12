Закрите море

Завдяки портам Чорного та Азовського морів Україна займала значне місце в світовій економіці, але все змінила російська агресія й ледь не окупація Чорного моря, не кажучи вже про Азовське. Що зараз відбувається на морях і океанах, нам з Роттердама розповів Сергій Мойсов, навігаційний помічник капітана корабля контейнерного торгового флоту.

– Вітаємо, в Одесі давно були?

– В Одесі я був наприкінці лютого, на 23 число я мав квитки, був підписаний контракт, я вилетів зранку, а коли вже прибув на судно, 24 лютого дружина повідомила, що о 5 ранку почалося…

– Разом з тим, ви знаєте, що зараз в Одесі, що з торговим флотом?

– На теперішній час сам порт Одеса, Чорноморськ, Южний, Херсон – усе закрито. У Херсоні нікого не випускають і не впускають, те саме в Одесі. Судна, які прийшли в порт до закриття, так і стоять. Чув, що планують зробити один коридор для виводу суден і вантажів, але зараз це неможливо, бо все заміновано.

– Що таке блокада і як вона здійснюється?

– Якогось чітко заблокованого району немає. Зараз проблема в тому, що міни на місці не тримаються, їх побачити дуже важко, ніяких маячків вони не мають, тому дуже великий шанс підірватися. З висоти 25 метрів, тобто борту судна, міну побачити важко. Мінують районами, бо є визначений маршрут, на підході в Одесу є навігаційна трафік-система, яка розподіляє на Чорноморськ, Одесу, Южний і Херсон. Оцей район найнебезпечніший, бо мінували й окупанти, але ставили міни для захисту й ми, щоб військові кораблі ворога не підійшли ближче. Ми отримуємо попередження на кожний район, тому я бачу, що вся північна частина моря повністю закрита. Судна ходять південною частиною Чорного моря, там судноплавство є, а все, що біля України, Криму, то все заміновано.

– А чи немає засобів виявлення мін – локаторів чи чогось подібного?

– Лише якщо об’єкт великий, але оскільки море неспокійне, то все видається за похибку.

– У нас вже є випадки підриву на суші, тобто міни дрейфують…

– Так, міни хвилями підбиває до берегів, і внаслідок ударів об камінь чи інших контактів вони детонують. Щодо дрейфу, то течії й вітри протягом доби діють таким чином, що міни до Туреччини не дійдуть, вони швидше можуть дійти до України, Румунії, Болгарії, саме тому, що мінувалася прибережна зона, це 12 чи 15 миль, а не відкрите море. Передбачити, де вони можуть бути, – неможливо.

– А як поводяться військові кораблі РФ? Теж блокують іноземні судна?

– Так. Острів Зміїний вони оголосили територією Росії, і їхні військові кораблі попереджали, що не дають дозвіл на проходження. Тобто це була блокада, і вони погрожували відкриттям вогню, таких випадків було багато.

– Скажіть, а чи реально домовитися про гуманітарний коридор для вивозу нашого зерна?

– Авжеж, ті, хто встановлював міни, знають, де їх ставили, тому потрібно випускати тральщики для перевірки фарватеру, туди й у зворотному напрямку, от його й можуть чистити, а поза цим коридором – навіть не будуть заходити. Тобто коридор можливий, але! Цей коридор несе небезпеку для України, тому що ніхто не розуміє, як ним можуть скористатися військові кораблі окупантів. Не факт, що вони не підійдуть коридором до Одеси, тому зараз це питання відкладене на невизначений час, бо довіри немає.

– А як війна вплинула на світову торгівлю, на вивіз зерна?

– Кого це стосується, намагаються переорієнтуватися на інші райони, а з України нічого вивезти не можна, тому вантажі псуються. Судна з зерном можуть ходити з Новоросійська та з інших відкритих портів, але, окрім Сирії, ніхто ці судна не приймає, бо по документах усе зчитується, що це крадене українське зерно. Я точно не знаю, скільки кораблів заблоковано в наших портах, але 3-4 балкери, тобто судна для сипучих матеріалів, стоять у заручниках.

– А як співпрацюють зараз команди, адже екіпажі змішані?

– Зараз намагаються тримати більш однорідні екіпажі, лише українців чи росіян з філіппінцями чи з кимось ще. До війни проблем не було, але зараз, якщо поставити разом українців і росіян, вірогідність конфлікту на судні дуже велика, і це катастрофа.

– Як сприймають війну моряки з інших країн?

– Моряки – як одна родина, я був свідком, як росіянин шкодував з приводу нападу росії, але з кількох осіб на судні обов’язково знайдуться люди, які отримують різну інформацію та мають різні погляди, тому екіпажі намагаються формувати з урахуванням ситуації.

– Санкції впливають на російський флот?

– Звичайно, зараз Європа повністю не приймає судна з Росії, нафту з моря і так далі. Я бачив багато суден під зміненим прапором, так вони оминають санкції, але все видно, і якщо прапор змінили після 24 лютого, ці кораблі теж потрапляють під санкції. Перед тим, як судно виходить, порт призначення отримує набір документів – хто, що й звідки, тому їх попереджають ще до виходу з порту відправлення.