“Військові” пенсіонери зможуть обрати свій банк

“Військові” пенсіонери з 01.07.2022 року можуть самостійно обирати банківську установу для отримання пенсії. На що варто звернути увагу?

19 червня 2022 року Верховна Рада України прийняла Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”.

Довідково: на Кіровоградщині “військову” пенсію отримує 12 134 особи. Станом на 01.07.2022 року 11 736 “військових” пенсіонерів, які користуються послугами АТ “Ощадбанк”, зможуть змінити банківську установу або ж й надалі отримувати пенсію через АТ “Ощадбанк”.

Варто наголосити, що…

З 1 липня 2022 року особам, які мають право на пенсію згідно з цим Законом, пенсія виплачується органами Пенсійного фонду України щомісяця, не пізніше останнього числа місяця, за який виплачується пенсія, виключно в грошовій формі за зазначеним у заяві місцем фактичного проживання пенсіонера в межах України, незалежно від задекларованого або зареєстрованого місця його проживання, через організації, що здійснюють виплату і доставку пенсій, або через установи банків, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Ви маєте право вибору, однак…

Пунктом 2 розділу ІІ Прикінцевих положень Закону, визначено Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону, перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Наталія КОПАЧ, начальник управління з питань виплати пенсій головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області