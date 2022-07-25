Як обрати гарний електросамокат

Проблема з постачанням палива в Україну вже стоїть не так гостро, але його суттєве подорожчання все ж таки позначилося на бажанні автомобілістів пересісти на альтернативний транспорт. Ідеальний варіант – електросамокат. З його допомогою можна швидко дістатися на роботу, у справах або просто покататися містом, парком, щоб подихати свіжим повітрям. Нижче розповімо, як правильно вибрати транспортний засіб.

Потужність та подолання перешкод

Потужність відповідає за здатність електросамокату підніматися вгору або швидко розганятися. Вважається, що людям вагою до 90 кг вистачить потужності 250 Вт. Усім, хто важчий, краще вже вибирати і пристрій потужніший.

Мотор

Одне з коліс електросамокату найчастіше провідне. А мотор – з ланцюговим приводом або колесо. Другий варіант вважається найкращим, оскільки він потужніший, довше служить і видає менше шуму під час руху. У цьому випадку двигун з’єднаний з одним з коліс ланцюгом або ременем.

Діаметр коліс та область застосування

Перш ніж замовляти електросамокати в Кропивницькому, потрібно оцінити дороги, якими ви будете частіше проїжджати, і вибрати необхідний діаметр коліс. Від цього залежать можливості транспорту в плані пересування за певними видами поверхонь і місцевостей:

якщо передбачається їзда виключно рівними дорогами і ідеально гладкими поверхнями, можна брати самокат з колесами 7 дюймів;

якщо їхати будете по вибоїстій місцевості, краще віддати перевагу моделі з колесами від 7 до 9 дюймів.

для їзди пересіченою місцевістю вже потрібно вибирати електросамокат з колесами від 10 дюймів.

Ширина платформи

Від цього параметра залежить комфорт постановки ніг під час руху. Чим ширша платформа, тим стійкіше та краще буде вам. Під час покупки не соромтеся примірятись.

Порада: добре, якщо кермо у самокату можна відрегулювати по висоті залежно від зростання.

Кліренс та кут підйому

Кліренс – це відстань між поверхнею землі та нижньою частиною платформи. Якщо передбачається регулярне пересування по вибоїстій місцевості, краще вибирати модель самокату з максимальним показником кліренсу.

Що стосується кута підйому, його величина вказує на здатність транспортного засобу їхати під ухилом або підніматися в гору. Діапазон значень у різних моделей досить широкий від 7 до 45°.

Запас ходу

Кожна конкретна модель електросамокату здатна пройти певну відстань одному повному заряді акумулятора. Цей показник називають запасом ходу. Залежно від моделі відстань може змінюватись від 9 до 90 км.

Найдорожчі електросамокати здатні долати відстань від 70 до 90 км.

Бюджетні – від 30 до 40 км.

Для дитячих моделей передбачено показник від 10 до 20 км.

Порада: Обов’язково враховуйте час повного заряджання батареї. У деяких моделях воно досягає 2 години, в інших – 10.

Додатково

Зважайте на те, що середня швидкість руху на електросамокаті – 30-40 км/год. Це трохи повільніше, ніж середньостатистичний автомобіль, що рухається містом. Тому обов’язково використовуйте захист: шолом, налокітники та наколінники. Обов’язково дотримуйтесь правил дорожнього руху.

Для економії місця пригляньте складні моделі.

Проблема с поставками топлива в Украину уже стоит не так остро, но его существенное подорожание все же отразилось на желании автомобилистов пересесть на альтернативный транспорт. Идеальный вариант — электросамокат. С его помощью можно быстро добраться на работу, по делам или просто прокатиться по городу, парку, чтобы подышать свежим воздухом. Ниже расскажем, как правильно выбрать транспортное средство.