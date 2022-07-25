Crazy Monkey слот правила та схема гри

Існує ціла серія легендарних гральних автоматів, які не потребують представлення. Одним із них і є слот Crazy Monkey. Величезна популярність, отримана ще за часів реальних гральних залів, заклала міцний фундамент попиту гри на довгі роки. Тоді Мавпочки були представлені у вигляді однорукого бандита. Сьогодні це повноцінна онлайн версія. Зараз розповімо про правила та схему гри присвяченої божевільній мавпі.

2 Режиму Ігри в Ігрові Автомати Мавпи

В апараті передбачено 2 режими гри – стандартний та бонусний. Про кожний з них трохи докладніше.

Ігровий Слот Мавпа – Стандартний Режим

При першому завантаженні перед користувачем з’являється спеціальне поле із 5 барабанами, кожен з яких обертається. На барабанах у певній послідовності встановлені символи. Основне завдання – скласти із цих символів якомога довшу комбінацію.

При цьому слід враховувати, що зображення мають різну номінальну вартість. Чим вище вартість символу, тим менше він представлений на барабанах. Комбінації можуть вишиковуватися у двох напрямках: зліва-направо та зправа-наліво. Враховуйте також, що комбінації повинні розташовуватися на чітко визначених ігрових лініях, яких тут маємо 9.

Символи Ігри Мавпочки

У сучасному азартному апараті складно уявити відсутність карткових найменувань. Але Крейзі Манкі саме такий. Тут ви не зустрінете ні короля, ні туза. Серед наявних же символів ви побачите: метелика, змію, лева, ананас, банан, африканську маску, ковадло, логотип слота і, звичайно ж, саму божевільну мавпу.

Фрукти та звірі цінуються найменше, а от лінії з декількох масок, логотипів або ковадел здатні принести досить великий виграш.

Crazy Monkey Автомат – Бонус-раунд

Для переходу в бонусний раунд необхідно зловити 3 божевільні макаки. При випадінні починає грати спеціальна музика, а примати радісно підстрибують під ці звуки ніби радіючи разом із гравцем. У бонусі перед користувачем з’являється 5 мотузок. Кожна з них ховає або виграш, або ковадло, що падає.

Смикати за мотузки необхідно в правильній послідовності. Якщо послідовність буде обрана правильно, то всі п’ять канатів принесуть свої виграші. Також відкриється додатковий раунд із ще більшим призом. Цей раунд називається Супер Гра. Тут перед вами буде 2 таблички із знаками запитання. За однією з них захований величезний приз, а за другою — завершення бонусу.

Ризик-раунд Ігри Мавпи

Цей раунд доступний практично завжди. Умовою доступу до нього є отримання виграшу у будь-якому з 2 описаних вище режимів. Кнопка активації бонусу на ризик відкривається при випаданні виграшної комбінації. Завданням гравця в цьому раунді є збільшення поточного виграшу вдвічі.

Досягається це шляхом вибору однієї з чотирьох закритих гральних карт. При цьому одна карта (п’ята) відкрита. Ви повинні з чотирьох, що залишилися, відгадати ту, яка за своїм номіналом буде вище відкритої п’ятої карти. Якщо ваша карта вища, то приз збільшується вдвічі. Якщо ж вона нижча, то ви втрачаєте вигране до цього.

У разі виграшу вам відкривається ще одна спроба, і ви можете помножити вже збільшений виграш. Але пам’ятайте, що у разі невдачі ви втрачаєте абсолютно все.

Безкоштовна Версія Ігри про Мавпочок

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Також демонстраційна версія чудово підійде для вдосконалення вже існуючих стратегій та пошуку нових. Якщо віртуальні гроші на рахунку закінчаться, вам потрібно лише перезавантажити сторінку і баланс поповниться знову.