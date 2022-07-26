Чи залежить надбавка за “донорство” від прожиткового мінімуму?

Хто такі донори? Як отримати статус Почесного донора України? Від чого залежить розмір надбавки за “донорство?” на ці питання відповідає Володимир Іщенко, заступник начальника управління – начальник відділу розгляду звернень управління обслуговування громадян головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області.

На Кіровоградщині надбавку до пенсії за“донороство” отримують 1,3 тис осіб.

Так, відповідно до статті 12 Закону України “Про донорство крові та її компонентів” донори – це особи, які безоплатно здали кров в кількості 40 одноразових максимально допустимих доз або плазму крові в кількості 60 одноразових максимально допустимих доз, незалежно від часу їх здачі, набувають статусу Почесного донора України.

Особи, які мають статус Почесного донора України мають право на одержання надбавки до пенсії в розмірі 10 % прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць.

Важливо: пунктом 2.6 Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 № 22-1 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.12.2005 за № 1566/11846 (далі – Порядок) визначено, що для встановлення до пенсії надбавки відповідно до Закону України “Про донорство крові та її компонентів”, надаються документи про нагородження нагрудним знаком “Почесний донор України”, “Почесний донор СРСР”. Відповідно до пункту 2.15 Порядку за документ, що підтверджує статус почесного донора України і СРСР, приймається завірена в установленому порядку копія посвідчення “Почесний донор України”, “Почесний донор СРСР”.

Окремо звертаємо увагу, що для встановлення надбавки до пенсії передбаченої Законом потрібно звертатися до територіального органу Пенсійного фонду України, при собі мати документ, який посвідчує особу (паспорт), ідентифікаційний номер та посвідчення донора.

Розмір надбавки змінюється у зв’язку з підвищенням прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць, отже, надбавка за донорство:

з 01.01.2022 становила 239,30 грн;

з 01.07.2022 становить 250,80 грн;

з 01.12.2022 становитиме 258,90 грн.

Володимир ІЩЕНКО, заступник начальника управління – начальник відділу розгляду звернень управління обслуговування громадян головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області.