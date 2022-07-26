У зруйнований будинок на Попова повертається життя

Не зважаючи ні на що, обласний центр продовжує жити, розвиватися, реалізовувати ще довоєнні проєкти, виконувати зобов’язання. 2 лютого у будинку №24, корпус 1 на вулиці Попова у Кропивницькому вибухнув газ, загинула людина, пошкоджено десятки квартир, комунальні мережі, ліфти. Міська влада ліквідовує наслідки лиха, майже в усіх кватирах встановлено нові вікна, днями вже прибрали паркан, який обмежував доступ до зруйнованих під’їздів.

Але досі доступ до свого житла мають ще не всі (про дві вщент зруйновані квартири окрема мова). Як розповіла «УЦ» власниця кватири на восьмому поверсі найбільш постраждалого другого під’їзду, дозволили повернутися додому тільки мешканцям правого боку, на лівий поки не пускають. (У перший під’їзд мешканці повернулися вже давно.) Хоча у Ганни у квартирі особливих пошкоджень небагато – посипалася керамічна плитка у ванній, скляний посуд побився. Жити можна. Але дозволу поки немає.

Під’їзд на замку, мешканцям видали ключі від нових вхідних дверей. Відповідальною за процес відновлення зараз є управляюча компанія КП ЖЕО №4, там «УЦ» сказали, що все йде за графіком під суворим контро­лем і наглядом усіх інстанцій.

Місто продовжує регулярно сплачувати постраждалим по 4 тисячі гривень на місяць, хоча Ганна винаймає кватиру за 8 тисяч плюс «комуналка»…

До речі, вже кілька жителів дому подали до суду на «Кіровоградгаз» за пошкоджене майно та моральні й матеріальні збитки.