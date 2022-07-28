“Липневий” перерахунок проведений, а розмір пенсії не змінився. Чому так відбувається?

Це питання не залишає байдужим жодного пенсіонера, у якого трапилася подібна ситуація і вона потребує роз’яснення.

Олена Романченко, заступник начальника головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області нагадує, що відповідно до Закону України “Про державний бюджет України на 2022 рік”, з 01 липня 2022 року підвищився розмір прожиткового мінімуму для осіб, які витратили працездатність з 1934,00 грн до 2027,00 грн, проведені перерахунки пенсій та підвищень, розмір яких залежить від прожиткового мінімуму.

Також перерахунку пенсії з 01 липня 2022 року підлягали пенсії:

одержувачів пенсій у максимальному розмірі;

одержувачів пенсій у мінімальному розмірі;

одержувачів пенсій у мінімальному розмірі за “шахтарським” Законом;

мінімальні пенсії особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій;

мінімальні пенсії сім’ям військовослужбовців у зв’язку з втратою годувальника;

підвищення та надбавки до пенсій, що розраховуються від прожиткового мінімуму.

Варто нагадати, що мінімальний розмір пенсії за віком при наявності у чоловіків 25, у жінок – 20 років страхового стажу (якщо пенсія призначена до 01.10.2011) та 35 років у чоловіків та 30 років у жінок (якщо пенсія призначена після 01.10.2011) встановлюється на рівні прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Доплата за понаднормовий стаж (за кожний повний рік понад 25 (35) років для чоловіків тапонад 20 (30) для жінок розраховується шляхом збільшення на 1 % розміру пенсії, обчисленої відповідно до статті 27 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, але не більше 1% прожиткового мінімуму.

Водночас, ця стаття передбачає, що працюючим пенсіонерам (особам,які проводять діяльність, пов’язану з отриманням доходу, що є базою нарахування єдиного внеску на загальнообо’язкове державне соціальне страхування) такий перерахунок проводиться після звільнення з роботи з урахуванням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність на дату звільнення з роботи або припинення такої діяльності.

Розглянемо декілька випадків, коли перерахунок пенсії у зв’язку зі зміною розміру прожиткового мінімуму не проводився.

Приклад 1:

Громадянин В. з 20.08.2017 отримує пенсію за віком, не працює. Страховий стаж становить 30 років 9 місяців 24 дні.

У даному випадку громадянин В. права на доплату за понаднормовий стаж не має, оскільки страховий стаж становить менше 35 років. Розмір пенсії становить 3590,63 грн., що більше за розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (2027,00грн.).

Отже, пенсія громадянина В. перерахунку з 01.07.2022 не підлягає.

Приклад 2:

Громадянка В. з 15.08.2019 отримує пенсію за віком, працює. Страховий стаж становить 34 роки 11 місяців 12 днів.

У даному випадку громадянці В. перерахунок пенсії з урахуванням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність буде проведений після звільнення з роботи з урахуванням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, встановленого на дату звільнення.

Приклад 3:

Громадянка М. з 03.01.2018 отримує пенсію за віком, фактичне звільнення з роботи з 15.12.2021, але не повідомила про це Пенсійний фонд України. Страховий стаж становить 37 років 1 місяць 4 дні.

У даному випадку громадянці М. перерахунок пенсії з урахуванням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність буде проведений після звернення із відповідною заявою та надання документів, які підтверджують даний факт.

Нагадуємо пенсіонерам Кіровоградщини, що особи, які мають статус пенсіонера для уникнення можливих непорозумінь повинні повідомляти про будь-які зміни у персональних даних та трудових відносинах.

Олена Романченко, заступник начальника головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області.