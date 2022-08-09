Пристрасті за гербом

У Кропивницькому стартувало опитування стосовно існуючого герба міста та його прапора. Проходить воно на офіційному сайті міської ради, питання звучить просто: чи підтримуєте ви зміну символіки міста – герба та прапора? Не секрет, що в першу чергу хочуть з герба прибрати вензель імператриці Єлизавети. «УЦ» поставила двом відомим геральдистам міста питання: що не влаштовує в гербі та якими би вони бачили нові герб та прапор?

Голова обласного відділення українського геральдичного товариства Олександр Чорний:

«Мені подобається діючий герб. З приводу того, що не так, думаю, варто запитати в тих, хто ініціював опитування».

Анатолій Авдєєв, перший голова геральдичного товариства області у 90-ті роки: «Стосовно змін. Ні в якому разі не можна лишати і контур фортеці та вензель, я вважаю. У святих, до речі, не було вензелів. То вигадки покійного автора герба Кривенка та колишнього мера Мухіна, на замовлення якого те все малювалося. Контур фортеці перемалювали з імперського герба 1845 року. Як таке можна залишати?

Герб складений з помилками під ідеологію “руського міра” й “майбутню назву” Єлисаветград. Я колись, у 1992 році, висував і свій проєкт, але розумієте, що з ним трапилось… За всі ці дії мене в 2000 році грубо відлучили від геральдичних справ в області та поливали брудом.

До розробки нового герба чи участі в цьому мене, скоріше за все, не покличуть і не допустять. Залучать невідомих і відомих фахівців, які в геральдиці ні бельмеса».

На друге запитання кореспондента стосовно вигляду нового герба фахівці не відповіли – ще зарано.