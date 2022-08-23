Мурал Незалежності

До найголовнішого для кожного українця дня – 24 серпня – Кропивницький прикрасився патріотичною, масштабною, красивою картиною великого розміру на стіні будівлі в самому центрі міста. «Україна – це Свобода» має назву цей симпатичний твір, який видно усім, хто їде чи йде вулицею Великою Перспективною в районі центрального мосту.

Це мурал. Латиною означає «стіна», «мур», те, що зроблено на віки. Ми ще називаємо таке мистецтво стінопис. На ньому зображена українка у вигляді всім відомої Статуї Свободи в США. «Ескіз – моя власна ідея, авторська, – розповів художник, автор твору Олександр Брітцев. – На зображенні українка у вигляді Статуї Свободи, бо вона несе волю, такий символічний образ, який поєднує в собі демократію та прагнення до волі та свободи українців».

Робота справді є творінням. Це не графіті на паркані, а справжній витвір назавжди. «Мурал – це моя подяка місту за прихисток», – каже художник Олександр. В нього непроста доля – свого часу був вимушений покинути рідний Донецьк, потім Харків, знайшов своє майбутнє в наших краях.

З ідеєю такого муралу художник свого часу звернувся до Музею мистецтв. Начальник обласної військової адміністрації Андрій Райкович підтримав ідею (власними коштами також). І ось маємо новий символ, нову прикрасу міста.

– Є перший подарунок кропивничанам до Дня Незалежності. Мурал «Україна – це Свобода» – масштабний, яскравий символ нашої незалежності у центрі Кропивницького. Дякую всім, хто доклав зусиль, щоб цей патріотичний стінопис сьогодні ожив, – сказав на церемонії відкриття великої картини Андрій Райкович.

Похмурі стіни будинків радянського фасону в місті все частіше стають симпатичнішими завдяки творчим людям. Олександр Брітцев сподівається, що це не остання його робота для Кропивницького. Дай Бог!

Наша незалежність має бути якнайбільше не тільки проголошена, озвучена, але й візуалізована. І ми йдемо цим шляхом.