На роботі – як на війні

Кричущий випадок, який не піддається логіці, стався минулого тижня на Балашівці. Чоловік побив водія сміттєвоза «Екостайл», коли той виконував свої професійні обов’язки. Через важкі травми людина опинилася в лікарні.

За словами директорки ТОВ «Екостайл» Олени Домбровської, один з екіпажів (водій сміттєвоза, 2 вантажники) працював на вулиці Павлова. Мешканці приватного сектору складають сміття, зібране в пакети, на визначених майданчиках. До одного з таких майданчиків не зміг під’їхати великогабаритний сміттєвоз, тому що там стояв мікроавтобус. Спитали чоловіка, чи не його це транспорт, той відповів, що ні.

Екіпаж вирушив до наступного пункту. Коли вантажники переносили пакети і їм допомагав водій, до них підійшов чоловік, з яким спілкувалися кілька хвилин тому, і став завдавати ударів водієві. Дісталося й вантажнику, який намагався захистити колегу.

У постраждалого водія, якому 33 роки, зламана щелепа, струс мозку. Спочатку він перебував у відділенні нейрохірургії обласної лікарні. Зараз переведений у щелепно-лицьове відділення для подальшої операції. Наразі все оплачує ТОВ «Екостайл», тому що оперувати треба терміново. Є наміри всі витрати стягнути з винуватця інциденту. Колектив «Екостайлу» зійшовся на тому, що винний має бути покараним згідно із законом.

«Важко й тривожно всім нам, – каже Олена Домбровська. – У такий час треба з порозумінням ставитися одне до одного, тим більше – до людей, які виконують свої професійні обов’язки заради городян, міста, його санітарної чистоти та благоустрою».