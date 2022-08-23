Нічний постріл

21 серпня українські інформаційні мережі вибухнули повідомленням – за дивних обставин загинув керівник Управління СБУ в Кіровоградській області полковник Олександр Наконечний.

Перша інформація від СБУ розкрила небагато – пізно ввечері 20 серпня в квартирі, де проживав Наконечний, пролунав постріл, який почула дружина. Вона ж і побачила чоловіка з проникаючим пораненням в голову, від якого, очевидно, і настала смерть. Постріл було зроблено з нагородної зброї. Прес-служба Офісу генерального прокурора повідомила, що Кропивницька спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за фактом загибелі начальника Управління Служби безпеки України у Кіровоградській області за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу «Умисне вбивство».

Зразу ж з’явилися версії причин і обставин трагедії, адже загинув не просто силовик, а керівник служби, яка мала б усіх захищати і, умовно кажучи, знати про злочини ще до того, як їх скоюють. Кількість припущень обмежує та обставина, що людина загинула у власній квартирі, практично в присутності дружини. Можна розглядати варіанти від побутово-емоційного до службового, а враховуючи воєнний час – і ще щось. У новітній історії України, навіть в нашій області, вже були випадки дивних смертей високопосадовців, але всі вони, врешті-решт, кваліфікувалися як самогубство або вбивство з необережності.

Так склалося, що в «УЦ» з покійним були досить активні робочі стосунки. Ми одні з перших в області зробили інтерв’ю з керівником УСБУ, який був призначений на посаду в січні 2021 року. Матеріал був надрукований під назвою «Все знає лише СБУ» в номері за 7 жовтня минулого року. У ньому Олександр Наконечний розповідав про себе: «Я народився і виріс на Вінниччині в родині правоохоронця, тому ще з шкільних років мріяв присвятити своє життя служінню народу. У 2006 році закінчив Національну академію СБ України, після чого мене було направлено до Управління СБ України у Вінницькій області, де прослужив рік, і мене було переведено до столиці. До призначення на Кіровоградщину два роки працював у відділі контррозвідки та понад 10 – у підрозділі по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю київського главку СБУ».

Зовсім недавно, у липні, керівник обласного управління СБУ Олександр Наконечний провів нараду з міськими службами за матеріалами «УЦ», присвяченими питанням функціонування міста в умовах сигналу «Повітряна тривога». Після цього робота значно пожвавилася – почалися тотальні обстеження укриттів освітніх закладів, відкрилися давно зачинені сховища, на вулицях з’явилися вказівники місць, де можна заховатися під час небезпеки. Але для самого керівника УСБУ області такого місця не знайшлося…