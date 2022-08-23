Раціональне зерно

На Кіровоградщині завершується збирання колосових. Скільки вже зібрано зерна, більше чи менше, ніж торік, і, головне, чи вистачить його, щоб бути з хлібом? Про це ми запитали Валерію Фурманову, директорку департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації.

– Уже зібрано близько двох мільйонів тонн ранніх зернових і зернобобових, – розповіла вона. – Попереду – збирання кукурудзи. Торік зібрано 4,9 мільйона тонн зернових і зернобобових, середня врожайність цих культур становила майже 48 центнерів з гектара. Це був рекордно високий врожай за кілька останніх років. Цьому сприяли як погодні умови, так і підживлення посівів мінеральними добривами. Цьогорічної весни випало недостатньо дощів, що призвело до висушування верхніх шарів грунту, а для колосових це – несприятливий фактор. Менше, ніж попереднього сезону, внесено міндобрив. Тож цьогорічні показники врожайності зернових будуть трохи меншими, ніж у попередньому році. Та, наголошую, торішній врожай був рекордно великим, на такий щороку розраховувати не варто. Зібраного цьогоріч продовольчого зерна – більше ніж достатньо, щоб задовольнити потреби Кіровоградщини в хлібі. Зауважу, що Україна зацікавлена в експорті зерна, і минулого місяця уряд скасував ліцензії на експорт пшениці.

Вистачає в області, за словами Фурманової, й складів для зберігання зерна:

– Зернові склади регіону здатні вмістити цьогорічне збіжжя. Окрім цього, для зберігання зерна в полі чи на господарському дворі можна використовувати поліетиленові «рукави».

Коротко описала директорка профільного департаменту й ситуацію з міндобривами (про експорт їх з Росії вже не може бути й мови).

– Стан забезпечення аграріїв Кіровоградщини міндобривами – задовільний. Днями я брала участь у селекторній нараді Мінагрополітики, на якій ішлося про те, що постачатимуться добрива з Європи.

І – про свіже рішення уряду надавати дотації невеликим сільгоспвиробникам.

– Кабмін прийняв постанову про підтримку аграріїв, які обробляють до 120 гектарів землі або утримують до 100 корів і постраждали від російської агресії. Їм виплачуватиметься безповоротна допомога в розмірі 3100 гривень на гектар, 5300 гривень на вирощену корову усіх напрямів продуктивності. На допомогу можуть розраховувати фермери та інші сільгоспвиробники, які зареєструються в Державному аграрному реєстрі. Загалом програмою передбачено виділити на це півтора мільйарда гривень.