Що робити, якщо Вашу дитину вивезли за кордон з порушенням прав піклування (опіки) і Ви хочете її повернути?

Після початку повномасштабної війни в Україні багато дітей було вивезено за кордон, щоб їх захистити. Що робити, якщо вашу дитину вивезли за кордон з порушенням прав піклування (опіки) і ви хочете повернути її в Україну — читайте у картках. Корисні посилання та додаткова інформація нижче у дописі.

Контакти центральних органів іноземних держав: https://cutt.ly/yLziMue.

Як звернутися із заявою про повернення дитини в Україну до Міністерства юстиції України

Заповнити та власноручно підписати заяву про повернення дитини (формуляр https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/text/58/f207508n139.doc) з урахуванням рекомендацій, зазначених в інформації щодо заповнення заяви про сприяння поверненню дитини (https://cutt.ly/8JIXzN6).

Увага! В заяві має бути обов’язково зазначено державу, до якої дитину вивезено або в якій дитина утримується, або декілька держав, в яких дитина ймовірно перебуває або перебувала, та адресу в іноземній державі (якщо відомо).

Заповнити та власноручно підписати довіреність (формуляр https://cutt.ly/VJIU4Tc);

3.Додати документи:

копію свідоцтва про народження дитини;

довідку про реєстрацію місця проживання дитини в Україні;

копії рішень судів або органів опіки та піклування щодо питань, пов’язаних з піклуванням про дитину, у тому числі визначення місця проживання дитини (у разі наявності);

будь-які інші документи, що стосуються справи;

фотографії дитини та особи, яка вивезла та/чи утримує дитину за кордоном.

4.Додати переклади заяви, довіреності та інших документів, які додаються до заяви, на офіційну мову іноземної держави, в якій знаходиться дитина. Переклад повинен бути скріплений та засвідчений перекладачем (кожен документ окремо). Нотаріальне засвідчення документів та їх перекладів, а також консульська легалізація чи проставлення апостиля не вимагається.

Додати заповнену і підписану власноручно згоду на обробку та передачу персональних даних до державних органів України, визначених у Порядку виконання на території України Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.07.2006 № 952, та Центрального органу іноземної держави (зразок за посиланням: https://cutt.ly/GKAAary). Переклад згоди робити не потрібно. Надіслати вищезазначені документи до Міністерства юстиції України разом із супровідним листом, складеним в довільній формі, в якому слід зазначити контактні номери телефону та електронну пошту заявника. Усі документи мають бути подані у форматі .pdf.

Увага! Якщо пакет документів надсилається адвокатом або довіреною особою (представником), що діє від імені особи, яка має право на звернення із відповідною заявою, до заяви потрібно додавати документи, що підтверджують повноваження адвоката або довіреної особи (представника), без перекладу іноземною мовою.

Версія для друку цієї інфографіки тут: https://bit.ly/3O2xU2Z

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