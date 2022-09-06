Олександрія: навчання за розкладом

1 вересня міський голова Сергій Кузьменко привітав вчителів і майже 9 тисяч школярів олександрійської громади, серед яких 400 дітей з внутрішньо переміщених сімей, з початком нового навчального року, який буде відбуватися в дистанційному режимі. У разі покращення безпекової ситуації формат навчання може бути переглянутий, усі навчальні заклади до цього готові. Практично одночасно з початком навчального року в громаді продовжено дію карантину та обмежувальних протиковідних заходів. Сайт міської ради повідомляє, що станом на початок вересня в місті лікується 21 особа, тоді як в липні хворих на COVID-19 не було. Ріст захворювань відзначається на всій території області, що ускладнює соціально-економічну ситуацію. Разом з тим олександрійський бізнес, а це більш ніж 500 малих підприємств і 4 тисячі ФОПів, де працює 8 тисяч чоловік, продовжує розвиватися, забезпечуючи надходження до міського бюджету в сумі більше 60 мільйонів гривень на рік. Такі дані опубліковані з нагоди Дня підприємця, який відзначили 4 вересня. Цього ж дня в парку ім. Шевченка, завдяки зусиллям влади і бізнесу, відбулася яскрава й давно очікувана подія, а насправді – свято. У присутності кількох сотень дітей було відкрито єдиний в області розважальний комплекс «Космічна станція» площею майже 1200 квадратних метрів. Нова локація складається з трьох тематичних частин для дітей різних вікових категорій. Як уже повідомлялося, ігрове обладнання було закуплено в Польщі за кошти ПФК «Олександрія».