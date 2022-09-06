Вітаємо та дякуємо

Обласній клінічній дитячій лікарні Кіровоградської обласної ради – 50 років. Рівно пів століття тому було організовано об’єднану лікарню ОХМАТДИТ, яка, перебуваючи на варті здоров’я дітей, щороку збагачувалася традиціями. Сьогодні цей заклад має беззаперечний авторитет на Кіровоградщині.

Скромно, але урочисто було відзначено ювілей. Начальник ОВА Андрій Райкович наголосив на динамічному розвитку лікарні протягом десятиліть. Вкотре зауважив, що здоров’я дитини – понад усе. Згадавши нещодавній візит до нашої області міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, начальник ОВА заявив, що лікарня не матиме обмежень фінансування ні на обласному, ні на державному рівні.

Голова Кіровоградської облради Сергій Шульга, вітаючи колектив лікарні та дякуючи йому, зворушливо сказав: «Скільки батьків почули тут слова: “Ваші діти здорові”! Я як батько трьох дітей знаю, які вони бажані та важливі»…

На кілька хвилин вдалося відволікти від урочистого заходу генерального директора обласної клінічної дитячої лікарні Василя Хорощака. Питання було одне: як заклад працює в умовах війни?

– Працюємо, як завжди, відповідально, в штатному режимі, – сказав Василь Дмитрович. – Так, майже щоденно поступають діти переселенців – від одного до навіть десяти. Наразі обслуговуємо більше 500 таких маленьких пацієнтів. Є такі, хто прямує на захід через наше місто. Якщо потрібна допомога – звертаються.

За словами генерального директора, лікарів з числа переселенців не додалося – немає вакансій. А медсестру, санітарку і працівниць на кухню взяли. Чоловік десять співробітників виїхали в інші країни. За ними утримується робоче місце, та дехто вже повернувся.

Під час повітряної тривоги мами з дітками спускаються до сховищ. Вони тут добротні, надійні, є туалети, кілька виходів. Кожному відділенню виділили по кімнаті для тяжкохворих, ще й в коридорах стоять ліжка. Тут однозначно безпечно.

Пів століття лікарні відзначили не тільки співробітники закладу, яким були вручені грамоти і подяки від обласної влади, а й пацієнти. Про це потурбувався начальник ОВА Андрій Райкович – солодощами пригостили діток, що перебувають на лікуванні, та їхніх мам.