ТОП-4 питань, що виникають у пенсіонера при перегляді відомостей про страховий стаж в особистому кабінеті користувача вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду України

Що таке страховий стаж та на підставі чого він обчислюється?

Визначення поняття “страховий стаж” містить стаття 24 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (в чинності з 01.01.2004), згідно з якою страховий стаж – період (строк), протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.

Страховий стаж обчислюється територіальними органами Пенсійного фонду відповідно до вимог цього Закону за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку, а за періоди до впровадження системи персоніфікованого обліку – на підставі документів та в порядку, визначеному законодавством, що діяло до набрання чинності цим Законом, а також даних, включених на підставі цих документів до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі – Реєстр застрахованих осіб).

Як передати до Пенсійного фонду України документи, які містять відомості про трудову діяльність до впровадження системи персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб?

Для внесення даних про трудову діяльність до 01.01.2004 документи, які містять такі відомості подаються працівником або страхувальником до Пенсійного фонду України через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України у вигляді копій, виготовлених шляхом сканування з обов’язковим накладенням страхувальником або працівником кваліфікованого електронного підпису, відповідно до пунктів 6-9 Порядку обліку трудової діяльності працівника, фізичної особи підприємця, фізичної особи, яка забезпечує себе роботою самостійно, в електронній формі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.11.2019 № 1084.

Яким чином передані до Пенсійного фонду України відомості про трудову діяльність включаються до Реєстру застрахованих осіб?

Оцифрування поданих відомостей про трудову діяльність працівника на підставі сканованих копій документів здійснюється відповідальною особою органу Пенсійного фонду України шляхом доповнення персональної облікової картки застрахованої особи в Реєстрі застрахованих інформацією, наявною в сканованих копіях документів.

Термін включення Пенсійним фондом України відомостей про трудову діяльність працівників встановлено Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі” від 05.02.2021 № 1217-IX (набрав чинності 10.06.2021) – протягом п’яти років з дня набрання ним чинності (до 10.06.2026).

Чому в особистому кабінеті користувача вебпорталу не в повному обзязі відображається страховий стаж пенсіонера?

При перегляді інформації в особистому кабінеті користувача вебпорталу у розділі “Мій страховий стаж” відображається відомості про страховий стаж застрахованих осіб починаючи з 01.01.2004, за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок. Заробітна плата ж відображається у розділі “Моя заробітна плата” за даними обов’язкової звітності роботодавців з часу запровадження системи персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб.

Також в особистому кабінеті користувача вебпорталу існує можливість перегляду матеріалів власної електронної пенсійної справи у розділі “Моя пенсія”. При цьому, доступними для перегляду є основні (номер пенсійної справи/особового рахунку, дата відкриття особового рахунку, вид пенсії, орган ПФУ призначення пенсії, дата призначення) та адресні дані (адреса реєстрації та адреса фактичного місця проживання), а також відомості про заробітну плату та стаж з урахуванням яких обчислено розмір пенсійної виплати.

Світлана Риндіна, начальник управління обслуговування громадян головного управління