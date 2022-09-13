Проценти не гріють

«УЦ» продовжує тримати руку «на батареї» та інформувати про підготовку міст області до зими. Ми вже розповідали про стан справ в Світловодську, на черзі – Кропивницький.

За офіційною інформацією, готовність житлового фонду Кропивницького до опалювального сезону складає 85%, а КП «Теплоенергетик» – 83. Але, як відомо, відсотки не гріють, тому за конкретикою ми звернулися до директора комунального теплогенеруючого підприємства Олександра Чельника.

– Процент готовності визначається рівнем виконання запланованих завдань, але це не означає, що ми замінили всі 163 кілометри труб під землею, відремонтували всі котли й так далі. Зроблено немало, зокрема відремонтували 6 котлів у модульній котельні у Шкільному мікрорайоні, котел на центральній котельні на вулиці Корольова, встановили по одному новому котлу та відремонтували по два котлоагрегати в котельнях на вулицях Шатила й Миру, тобто це практично 6 нових або відремонтованих котлів.

– Це наочна й приємна конкретика.

– Так, крім цього, нарешті почалося будівництво котельні на території обласної лікарні, яке плануємо закінчити до 1 листопада, зараз ведеться обв’язка обладнання. А ще повертаємо до життя виведену 10 років тому з експлуатації котельню по Комарова, це в районі Критого ринку.

– Це у дворах багатоповерхівок? Але ж вона, як кажуть, вбита наглухо, усе розкрадено!

– Так, але є люди, які взялися за цю безнадійну справу. Жартую. Придбано два котли, їх монтують, виконується величезний обсяг будівельно-відновлювальних робіт. Крім цього, відремонтували подову частину котла в південно-західній котельні, готуємо документи для ремонту іншого котла там же.

– Обсяги вражають, але звідки кошти?

– Поділюся секретом. Урядом відшкодовується різниця в тарифах за попередній опалювальний сезон, щоб ми могли розрахуватися з боргами перед «Нафтогазом», очікувана сума – у межах 330 мільйонів гривень. У грудні минулого року за цією схемою нам компенсували 270 мільйонів гривень. Так що працюємо, заробітну плату виплачуємо. Зараз я їду в Київ, везу договори реструктуризації за старими боргами, які наше комунальне підприємство успадкувало від колишнього орендаря цілісного майнового комплексу.

– А як щодо ремонту теплотрас? Було сказано, що до сезону підготовлено майже 140 кілометрів інженерних комунікацій.

– На сьогодні єдине, що ми можемо собі дозволити, – це ремонт аварійних ділянок трубопроводів. Таким чином замінили 1,6 кілометра, але це вже зовсім зіржавлені ділянки, тому на всю мережу гарантій немає. Пориви будуть, бо між 140 кілометрами труб, які потребують заміни, і півтора кілометрами, які ми змогли замінити, велика різниця.

– А що з боргами населення?

– Населення платить погано, ми закликаємо, просимо, але… Можливо, думають, що війна все спише. Борг населення – 148 мільйонів гривень. Ми боремося з боржниками, подали позовів на 9 мільйонів гривень, з них багато задовольняється судами, але потрібен час, бо відрізати від тепла боржників ми не можемо.

– Але в цілому ви готові працювати навіть в умовах можливої кризи?

– Коли ми запустимо ще дві котельні, їх кількість становитиме 25. Можна сказати, що в нас стриманий оптимізм і впевненість у своїх силах. Без цього ми б не працювали.