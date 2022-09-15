Вибираємо ноутбук з оптимальними параметрами

Досить часто можна зустріти тезу, що хороший ноутбук коштує дуже дорого. Звичайно, якщо мова йде про надсучасну ігрову модель, то вона не може бути дешевою. Але далеко не завжди потрібен саме такий потужний пристрій. В той же час кожній родині доступні ноутбуки, які здатні впоратися з 90% всіх завдань. Звісно, якщо не планується програмування, геймінг чи використання складних програм для дизайну.

Питання вартості та можливостей

Перш за все варто шукати гідну модель в середньому ціновому сегменті. Це значить, що вартість пристрою буде знаходитися в діапазоні 500-700 доларів. Такий ноутбук дозволяє:

користуватися інтернетом;

перевіряти електронну пошту;

обробляти фотографії для соціальних мереж;

створювати музику та відео в спеціальних редакторах;

дивитися фільми в високій якості;

слухати аудіозаписи через навушники, колонки;

грати в нескладні ігри;

спілкуватися в мессенджерах та багато іншого.

Говорячи про ігри, варто знати, що середній по ціні лептоп дозволяє запускати більшість з них, але не варто розраховувати на максимальні настройки.

Конкретні параметри пристрою та рекомендації

Як сказано вище, таким ноутбукам доступні 90% повсякденних задач. Причому такі можливості будуть зберігатися протягом майбутніх 3-4 років. Що стосується параметрів та рекомендацій, то для 2022 року вони наступні:

перевагу краще надати моделі з пластиковим корпусом, а не алюмінієвим (це дозволяє зекономити більше 100 доларів);

15,6 дюймів – найкраща діагональ екрану;

роздільна здатність дисплею – не менше Full HD;

об’єм оперативки – від 8 ГБ;

тип та об’єм жорсткого диска – 256 ГБ SSD-накопичувач;

вбудований відеоадаптер (економія на дискретній відеокарті).

Таку модель зможе придбати кожна сім’я. З допомогою пристрою доступні розваги, спілкування, робота та багато іншого. Будь-які офісні програми будуть відмінно працювати. Якщо важлива максимальна швидкість запуску файлів, то допоможе SSD-диск. Виклик файлів чи завантаження операційної системі відбувається в 6-10 швидше.