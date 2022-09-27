Кропивницька «смілива гривня»

На початку серпня Нацбанк України започаткував благодійну акцію «Смілива гривня», у межах якої до кінця жовтня по всій Україні триває збір монет, які потім будуть перераховані на потреби ЗСУ. Один з пунктів збору в Кропивницькому – «Прозорий офіс» – вирішив до Дня міста передати банкам вже зібране.

– Домовилися з обласною владою, взяли скриньку для голосування, щоб громадяни туди кидали монети. Активність була така, монет було стільки, що потім попросили другу. Зрештою – третю, – розповів директор департаменту надання адміністративних послуг міської ради – координатор ЦНАПу Олександр Нікітенко. – Були чутливі моменти, коли дітлахи приносили вміст своїх скарбничок. Вони усвідомлювали, що ці монетки допоможуть нашим військовим. Чоловік, можливо, підприємець, приніс монети в пакетиках, розфасованих за номіналом. Загалом було 3 тисячі гривень! Відвідувачі нашого центру, незалежно від достатку, обов’язково підходили до скриньки й щось туди кидали.

Акцію активно підтримали на Кіровоградщині. Скриньки встановлені в «Гончаренко-центрі» Кропивницького та Добровеличківки, у Дмитрівській, Побузькій, Приютівській громадах.

Монети пораховано. Було зібрано 13 тисяч 771 гривню 25 копійок!