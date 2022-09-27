Різновиди гральних автоматів. На що варто звертати увагу під час вибору азартної гри

Основні критерії вибору слотів у віртуальних казино: розмір ставок, тематика, кількість барабанів, наявність додаткових символів, принцип формування джекпоту.

Якими бувають ігрові автомати в онлайн-казино?

Серед усього асортименту розваг, саме популярні гральні автомати займають провідну позицію. Але на кожному порталі можна зустріти різні слоти, які можуть бути не схожими один на одного. Тому перед тим, як розпочати гру на реальні гроші, необхідно розібратися у важливому питанні – які бувають автомати?

Різновиди слотів

Ігрові автомати, як і інші розваги казино, можна розділити на кілька типів. Проте критеріїв, якими здійснюється градація, дуже багато. Пропонуємо розібрати апарати за такими показниками як:

розмір ставок;

кількість барабанів;

тема гри;

тип виграшу;

додаткові символи.

Далі ми докладно розповімо, що являє собою кожен критерій і як це впливає на особливості гри.

Розмір ставок

Усі гравці хотіли б, щоб після першої ставки одразу нараховувалась велика грошова сума. Однак на практиці таке трапляється вкрай рідко. І часто виною тому – обмеження на одне обертання. Є слоти, де за один прокрут доводиться платити, наприклад, одну умовну одиницю без можливості підняття ставки. А є апарати, де гравець може самостійно варіювати грошову суму, яка витрачається за спін. Якщо автомат дозволяє збільшувати ставку, то шанси на більший виграш зростають. Заради справедливості варто сказати, що частина гемблерів воліє крутити барабан за символічну плату, ніколи не підвищуючи мінімальну ставку.

Кількість барабанів

Це один із найважливіших показників. Число барабанів можна побачити з першого погляду на слот. Це кількість вертикалей, які обертатимуться після натискання на кнопку старту. Класичні автомати мають три барабани. Більш сучасні – до дев’яти. Однак у деяких казино можна зустріти унікальні апарати із великою кількістю вертикальних секцій.

Тут працює математичний принцип. Адже чим більше буде барабанів, тим більше комбінацій потенційно може випасти. Однак така гра буде складнішою, адже додаються не лише самі картинки, які мають збігтися, а й спеціальні символи, про які ми розповімо далі.

Тематика

Сучасні слоти можуть похвалитися захоплюючим сюжетом та унікальним музичним супроводом. Це вже не «однорукі бандити» з минулого, а повноцінні відеоігри, інтерактиви, які захоплюють увагу з перших обертань. Які слоти користуються найбільшою популярністю:

класичні «фруктові» автомати;

апарати з сюжетною лінією, де можна стати головним героєм подій, що розвиваються;

3D-автомати;

відеослоти.

Тематика розваг може бути різною. Схід, Дикий Захід, Єгипет, історія, кінематограф, мультиплікації, пригоди, хорор – буде з чого вибрати.

Тип отримання виграшу

Поширені два основні типи виграшу: фіксований та прогресивний. У першому випадку одержання винагороди відбувається завдяки мінімальним ставкам. Тобто можна витрачати менше, без ризику, та й шансів на перемогу (не надто велику) більше. У другому випадку головний приз – джекпот, поступово зростатиме за рахунок ставок усіх гравців, які запускають цей апарат. Виходить, що переможець зірве куш за аналогією з лотереєю.

Значення символів

Як ми говорили раніше, слоти з багатьма барабанами використовують додаткові символи. Кожен із яких відповідає за отримання того чи іншого заохочення: