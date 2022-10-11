Олександрія героїчна

На минулому тижні міський голова Сергій Кузьменко привітав вихованця місцевого спортклубу «Захист» Максима Деревянка зі срібною медаллю на Молодіжному чемпіонаті світу з кікбоксингу WAKO, який відбувся 8 жовтня в Італії.

І на футбольній вулиці міста теж свято – після нічиєї з потужною полтавською «Ворсклою» ФК «Олександрія» у важкому поєдинку переміг одеський «Чорноморець». Рахунок 2:1 на користь наших земляків, а переможний гол забив один з лідерів команди Кирило Ковалець, відзначивши таким чином повернення в гру після важкої травми. Тепер команда посідає 5 місце в турнірній таблиці Прем’єр-ліги. Але гру з харківським «Металістом», яка мала відбутися на НСК «Олімпійський» в Києві 10 жовтня, було скасовано через ракетні обстріли столиці.

Тим часом місто продовжує жити напруженим буденним життям. На сесії Олександрійської міської ради депутати дозволили КП «Теплокомуненерго» укласти договір на постачання природного газу з «Нафтогазом» на опалювальний період. Окрім того, 856 тис. грн спрямували на поточний ремонт доріг, 500 тис. грн – на ремонт захисних споруд. КП «Чисте місто» отримало один мільйон гривень, а 300 тисяч – підрозділ Національної поліції в рамках відповідної програми. Найбільше отримали працівники галузі освіти – 3,4 мільйона гривень на щорічну грошову винагороду для вчителів та вихователів. На середину жовтня до школи почали ходити більше 10% школярів, в основному 1-5 класів. Відвідування шкіл проходить у відповідності з правилами безпеки воєнного часу. Продовжують працювати й заклади позашкільної освіти.

У ході сесії депутати поставили остаточну крапку в питаннях декомунізації й затвердили перелік вулиць громади з новими назвами. Детальну інформацію розміщено на сайті Олександрійської міської ради в розділі «Про місто».

Додалося в місті й нових підприємств. За повідомленням телеканалу «Вітер», в Олександрію з Луганської області вдалося перевезти частину обладнання та колективу ТОВ «Новодружеський механічний завод». Підприємство відновило випуск товарної продукції, і тепер у місті працює вже 10 релокованих підприємств, три з них – машинобудівні.

Ніяк не можна обійти тему трагічних новин, які отримує Олександрія з фронтів про загибель воїнів-земляків. 7 вересня в Донецькій області обірвалося життя Ігоря Ракушина. 11 вересня на території Донецької області в бою загинув Максим Кумпан. Того ж дня при визволенні Херсонської області поклав голову Руслан Лужний. 26 вересня під час виконання бойового завдання на території Харківської області загинув Микола Милостний, а 4 жовтня в Миколаївській області – Ярослав Бараннік, який був призваний з першого дня вторгнення – 24 лютого 2022 року. 6 жовтня в Херсонській області загинув 28-річний солдат Сергій Ковалши.

Вічна слава й пам’ять нашим героям, які загинули, щоб місто продовжувало жити мирним життям!