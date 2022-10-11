Ремонтна база перемоги

Чи не найчастіше українські військові просять волонтерів допомогти в придбанні автомобілів, але не менш важливою є можливість відремонтувати «поранену» машину. Тим більше – відновити такий складний агрегат, як двигун. Саме цим і займається зі своїми учнями Василь Романович Макогонський, колишній офіцер-артилерист, завідувач лабораторії спеціальних дисциплін Кропивницького фахового аграрного коледжу (колишній технікум механізації сільського господарства).

Мало хто знає, але в майстерні навчального закладу збереглася потужна ремонтна база, де учні в рамках практичної програми займалися відновленням двигунів для колгоспів. У рік виконували до 250 замовлень з автомобілів, а коли колгоспна система зруйнувалася, ця діяльність майже припинилась. Але базу не зруйнували, і коли виникла необхідність, майстерня включилася в роботу по зняттю з консервації військових автомобілів для потреб української армії, саме з двигунів.

Колишні випускники коледжу, які воювали, знали, до кого звернутися, щоб врятувати бойову техніку, – до Василя Романовича: «Минулого місяця я ремонтував броньований мікроавтобус “Фольксваген Т-4”, з якого кулі та уламки снарядів зробили решето. Хлопці молилися на свою машину, вони в цьому пеклі стають трішки забобонними, бо ця машина врятувала 15 життів. Хлопці дуже хотіли, щоб вона пішла з ними в наступний бій, вони, можна сказати, зростаються зі своїми машинами й дуже вдячні техніці, яка їх виручає. На «передку» це часто має вирішальне значення. Ми ремонтуємо бойову техніку з 2014 року, нам реклами не потрібно, наші випускники знають нас, бо технікум механізації гримів колись на весь Союз. По книжкам нашого викладача Андрія Колісника й досі вчать студентів нашого профілю».

Перший автомобіль ЗІЛ на ремонт з АТО пригнав в 2014 році випускник технікуму Сергій Серпак. Дуже шкода, але він загинув під час другої ротації.

Гостро стоїть питання запасних частин, адже для двигунів вони особливі, часто дефіцитні, бо більшість авто ще радянські – від УАЗів до КамАЗів і МАЗів, плюс нинішній імпорт і бойові машини піхоти. Але, оскільки Василь Романович – відомий на всю область фахівець-двигунщик, у нього є можливість дістати або замовити потрібну деталь чи вузол. Багато доводиться купувати й на ринках та різних металобазах. Окрім цього, у майстерні займаються реставрацією, є відповідна база та стенди для діагностики. Навіть питання масел для врятованих двигунів вдається вирішувати, хоча це недешево – 20 літрів може коштувати 4 тисячі гривень.

Зрозуміло, що все робиться безплатно й часто у вільний від роботи час. На бойовому рахунку самого майстра – 11 особисто відремонтованих двигунів різних типів. Вартість ремонту найпростішого двигуна складається з запасних частин, різних поршнів-підшипників, ціна яких у порівнянні з мирним часом зросла в 4-5 разів. Таким чином для ремонту найпростішого двигуна потрібно як мінімум тисяч з 20 гривень.

Але не завжди автомобіль можуть пригнати в Кропивницький, інколи вони обладнані так, що покидати межі військових частин не можна, тоді Василя Романовича везуть на місце, де доводиться працювати без відпочинку, інколи ночами: «Я не міг сказати хлопцям, що втомився, бо бачив, як вони поспішали повернутися на передову. Вони втрачали своїх побратимів, тому буквально летіли в бій. В одній частині мені довелося почути бойовий клич, який командир зачитує перед строєм вранці та ввечері, а всі 150 чоловік повторюють рядок за рядком. Це настільки вражає, настільки грізно звучить, аж листя на деревах дрижить, що я навіть запам’ятав: “Україно! Свята мати героїв! Ввійди до серця мого! Прийди буйними вітрами кавказькими, шепотом карпатських струмків, боями славного войовника батька Хмеля, тріумфом і громом гармат революції. Нехай душа моя в тобі відродиться, славою твоєю опроміниться, бо ти Пресвята, все життя моє!”».

Ремонтом бойових двигунів займаються й студенти 2-4 курсів, при цьому спілкуються з військовими, які приганяють техніку, тобто бачать, як важливо бути висококваліфікованим спеціалістом, і отримують уроки патріотичного виховання. Сам Василь Романович ще в 2014 році стояв у черзі до військкомату, щоб записатися добровольцем, причому саме в «ремонтні» війська: «Я бачив, яка техніка була в 2014 році. Зараз ситуація покращилася, але ремонтних баз не вистачає. Це дуже важливий сектор оборони».