Рентген для поранених

Наш земляк Олександр Кришко, зараз він чиновник Центральної виборчої комісії у Києві, ініціював збір дуже потрібних речей для лікарень Кропивницького. Уся Україна долучилася!

По-перше, це рентгенопрозорі медичні ліжка. Як розповів «УЦ» Олександр, поранений товариш поділився, як перекладали його на стіл задля рентгеноскопії та як це було боляче. Олександр Кришко вирішив знайти рішення цієї проблеми й знайшов. На заклик про допомогу відгукнулося багато людей по всьому світу. Поки Олександр акумулював кошти, благодійники з польської організації SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD MATKĄ I DZIECKIEM W POZNANIU вже доправили до Кропивницького кілька таких рентгенопрозорих ліжок.

«Ми купили ще кілька ліжок. Дякуючи київським фундаціям “Все в твоїх руках” та “Допоможи постраждалим” ми доправили у Кропивницький ліжка, милиці, засоби для реанімації та багато чого ще, вони ж допомогли з транспортуванням.

Усе це обладнання надійшло до Кіровоградської обласної та Кропивницької районної лікарень».