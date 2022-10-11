Волонтери потребують допомоги

Ми звикли, що волонтери допомагають іншим. Вони це роблять безкоштовно, щиро, за покликом душі. А чи питали ви себе: де ці невтомні люди беруть ресурси – людські та матеріальні?

Ірина Мельник з родиною створила громадську організацію «Єдність-Кропивницький». Домовившись з керівництвом обласної філармонії та орендаторами кафе «Арт», на початку березня почали готувати обіди для захисників. Гарячими першими, другими стравами, а також пиріжками спочатку забезпечували до 300 чоловік з тероборони, військкомату, поліції. Помічників було достатньо: близько сорока добровольців (в основному жінки, більшість з яких – співробітники філармонії) щодня приходили ліпити вареники та пиріжки, крутити голубці, смажити котлети. Сьогодні ми побачили всього чотирьох помічниць.

– Спочатку містяни і жителі районів активно допомагали нам продуктами, – розповіла Ірина Мельник. – Овочі, консервація, тушонка – у кого що було вдома. Люди були такі заряджені. З часом, мабуть, втомилися, і їх можна зрозуміти. Ми готуємо вже не таку велику кількість обідів – годуємо 30 чоловік з військової служби правоворядку. Причому тільки не місцевих. Хлопці надають продукти. Чого не вистачає – докуповуємо.

Волонтери не скаржаться, адже самі обрали цей вид діяльності, допомагають добровільно. Але потребують фінансової допомоги. Комунальні платежі ніхто не відміняв, а електроенергії та води під час куховарства витрачається дуже багато. За місяць «набігає» 12-13 тисяч гривень. А «Єдність -Кропивницький» не заробляє, а допомагає.

Досвід є – три сотні людей нагодовано з допомогою цих небайдужих. За необхідності знову будуть годувати. Але без допомоги це важко зробити. Потрібні продукти: борошно, олія, овочі. А ще мийні засоби, ті самі сміттєві пакети. І, безумовно, гроші. Долучитися до доброї справи нескладно:

ПриватБанк МФО 305299, IBAN: UA 103052990000026007015108603, рахунок отримувача: 26007015108603. Отримувач – Зоя Мірошніченко.