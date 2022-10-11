Виготовлено з душею

Консервацію, випічку та іншу їжу, одяг, окопні свічки, маскувальні сітки, амуніцію і навіть військові девайси було представлено минулої суботи на волонтерському крафт-ярмарку в Кропивницькому. У заході узяли участь волонтерські команди з обласного центру, Олександрії, Петрового, Олександрівки, Добровеличківки, Новомиргорода, Первозванівки, Дмитрівки та ще ряду населених пунктів Кіровоградщини.

Представлялася крафтова продукція, тобто виготовлена невеликими партіями та за індивідуальними, не для ширвжитку, рецептами й технологіями, а це – ознака якості.

Біля одного зі столиків, заставленого консервацією, – Віктор і Наталія Юрченки та їхня кума Наталія Врадій, жителі селища Нового. Наталія Юрченко заходилася підтримувати захисників з перших днів великої війни. В лютому вона вже розвозила печену картоплю, каву і чай по блок-постах у селищі Новому. Потім приєдналася до товариства Інни Олійник, яке сушить овочі на супи й борщі для військових. Доводилося перебирати й напівгнилу моркву, яку, списавши, віддала торгівля. Згодом Наталія Юрченко з чоловіком і кумою створили такий собі завод продтоварів. Розташовується він у літній кухні Юрченків. Виготовляють в основному каші з м’ясом і паштети. Відколи появилися овочі нового врожаю, ще й квасять їх, роблять з них салати, аджики тощо. Юрченки з кумою мають кілька автоклавів. М’ясо, крупи, овочі купують на пожертви благодійників. Від них же – банки, кришки. Робота, за яку взялися Юрченки з кумою, – важка, але вони не збавляють темпів, бо на передовій, куди відправляється смакота, просять добавки. (Детальніше про волонтерство Юрченків і їхньої куми – в наступному номері «України-Центр»).

Здається, організатори ярмарку й самі не очікували, що асортимент буде такий широкий. «Чого тільки не шиють/готують/виготовляють волонтери Кіровоградщини, аби допомогти нашим військовим!» – написала у Facebook Світлана Дубина-Литвиненко з Асоціації сприяння самоорганізації населення. За її словами, нині волонтерські команди за короткі строки зробили те, що підприємці розвивають роками.