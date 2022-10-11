Звідки дрова?

Перед початком опалювального сезону, який обіцяє бути надзвичайним, актуалізувалася тема заготівлі дров. Звичайно, дрова – слабка альтернатива атомній енергетиці, але на фоні бажання загарбників «віджати» Запорізьку АЕС і можливих перебоїв з подачею інших енерго- та теплоносіїв потреба в печі чи «буржуйці» виходить на перший план. Звідси й ажіотажний попит на дрова.

Обставини змінюють часи (чи навпаки). Років з 15 тому для мене справжнім відкриттям і поверненням в архаїку став дров’яний ринок у Новоукраїнці, де дрова продавалися оптом і в роздріб. Нам, звиклим до центрального опалення або обігріву газом чи електрикою, це здавалося дивним, але ніщо не нове під місяцем…

Зараз, у зв’язку з ситуацією на ринку дров, по всій області спостерігається справжній ажіотаж. «УЦ» в минулому році на цю тему опублікувала матеріал, в якому розповідалося, що більшість оголошень з продажу дров є нічим іншим, як так званим кидаловом. З добре поінформованих джерел вдалося дізнатися, що шахраї діють не просто так, а здебільшого під прикриттям ув’язнених. У тюрмах працюють справжні кол-центри, де людей ошукують найрізноманітнішими фокусами, у тому числі й на купівлі дров. Найпростіший спосіб позбутися грошей і не отримати замовлене – зробити передоплату, тому чесні продавці радять працювати лише з відомими людьми або платити лише по факту доставки. Правда, і тут є нюанси – вам можуть навіть показати дрова та завантажене авто, а коли ви заплатите гроші через телефон – щось трапиться, і машина до вас не дійде.

Для перевірки ми спробували зв’язатися за кількома телефонами «дров’яних» оголошень, але, почувши про редакцію, абонент кидав слухавку. Можливо, тому, що справжній бізнес на дровах зараз майже невигідний, адже ліс на дрова потрібно купувати, привезти-розвезти та нарубати, краще таки працювати з офіційними дилерами, якими є лісгоспи. Вони активно рекламують свою продукцію, хоча в цьому особливої потреби й немає – ажіотаж працює краще рекламних менеджерів. Інша справа, що навіть лісгоспи мають обмежені можливості для заготівлі дров. Наприклад, у Долинській заготівля дров місцевим лісгоспом обмежена потраплянням значної частини лісового фонду в регіональний ландшафтний парк, де рубки заборонені навіть для лісівників, – які можуть бути дрова? Це стосується й так званого хмизу – під час воєнного стану діє заборона на відвідування лісу, а порушників чекає штраф у розмірі від 1530 до 4590 гривень.

Така ситуація по всій області. Усе, як завжди – заповідні урочища створили, а як за ними доглядати, законодавець не додумав.

Поки що ситуація з дровами контрольована, але, як кажуть, ще не вечір, бо попит на це альтернативне паливо різко зростає під зиму, а якою вона буде для нас – один Бог знає. До всього потрібно додати й вартість. Якщо переглянути цінову палітру, то ціна на кубометр дров вар’юється в діапазоні від однієї тисячі гривень, частіше дві та більше. При потребі в 8-10 кубів сума на зиму виходить немаленька, а ще доставка – 30 гривень за кілометр в обидва кінці!

У таких умовах населенню не залишається нічого іншого, як згадати про посадки, які вже встигли відновитися після паливної кризи 90-х років, коли в деяких місцевостях їх вирубали повністю! Цікаво, що й у цьому пункті в нас не все «в лінієчку». Лісівники опікуються лише лісом, місцеві громади кивають на лісівників і екологів, а екологи – на всіх разом, але конкретно ніхто посадки не захищає.

Тим не менше, холод теж не тітка й змусить людей шукати дрова. Здавалося би, процес має очолити держава, але, окрім звітів і планів, місцеві адміністрації в цьому напрямку майже нічого не роблять. Ще якось можна говорити про заготівлю дров для об’єктів соцкультпобуту, причому за бюджетні ж кошти, а вирішення цієї проблеми населення покладене на саме населення.

Примітно, що не всі комунальні підприємства, навіть ті, які сидять на дровах, тобто обслуговують зелені насадження в Кропивницькому, змогли заготовити дрова для обігріву власних теплиць. Проблема в тому, що «поточним ремонтом зелених насаджень» займається підприємство «Єлізавета», і саме воно забезпечує в Кропивницькому дровами комунальні та соціальні установи й малозабезпечені родини за списком міської ради. У цьому списку є й центр реабілітації для алко- і наркозалежних, хоча вони й самі могли б потурбуватися про дрова.

Отже, «правильних» дров нам не вистачатиме, тому можна подумати про такий резерв для заготівлі дров, як приватні домоволодіння та дачі, але мало віриться, що хтось перейматиметься вивозом і розподілом складених під дворами гілок. Для прикладу ходити далеко не потрібно. Після позаминулорічного буревію в Кропивницькому так і не прибрали десятки соснових стовбурів та гілок в гаю на Лелеківці, хіба що люди займаються «у вільний від основної роботи час», але й це незаконно, бо «ніззя»!

А офіційно – є інформація, що область сформувала заявку на опалювальний сезон 2022-23 років у розмірі майже 375 тисяч кубометрів дров для населення та установ. Здається, навіть більше, ніж заплановано для такої лісистої області, як Волинська…