Бродський не виключає, що його затримають

«Це свавілля може зупинити тільки президент!» – заявив кілька днів тому Андрій Бродський, генеральний директор і головний акціонер компанії «Велта», яка видобуває титанову руду на Кіровоградщині.

Свавіллям він називає обшуки, які проводять правоохоронці в офісах компанії. «Перешкоджання повноцінній роботі “Велти” може призвести до повної зупинки, – попереджає Бродський. – І все це – через смішні та безглузді звинувачення!»

У чому полягають звинувачення й чому їх сміховинність, бізнесмен у цій заяві не пояснює, лише повідомляє, що не виключає затримання. Але пам’ятаємо його липневе звернення до президента, в якому згадувалося кримінальне провадження про начебто завищення компанією податкового кредиту. Ось як Бродський заперечив це звинувачення: «Перевірки формування податкового кредиту “Велта” проходить кожного місяця, та у податкової ніяких зауважень не було ось уже десять років! Окрім того, ми експортуємо свою продукцію до США та ЄС, тому держава нам повинна повертати ПДВ, той самий кредит, але, як усім відомо, держоргани не здійснюють ці платежі ще з початку року. Наразі це шалені суми, які значно перевищують ту, яку нам приписує Бюро економічної безпеки. Фактично держава наш боржник».

Тоді ж, у липні, Андрій Бродський заявив про ворожий слід у кримінальному провадженні, розпочатому українськими правоохоронцями стосовно «Велти»: «Росія українськими руками шукає доступ до титанової сировини та намагається зупинити конкурента… Росіяни намагаються зупинити наше співробітництво в США, вони намагаються зупинити створення альтернативного виробника титану».

Як повідомив Бродський, компанія сплатила з 2010 по 2021 рік податків в розмірі 575 мільйонів гривень і за півроку нинішнього – понад 40 мільйонів.