Еко-лідер Глєб Цуканов

Днями в Польщі відбувся серйозний, досить актуальний захід. Це міжнародний проєкт «Еко-лідер», участь в якому взяла молодь з Польщі, України й Словаччини. Основна тема – представлення прикладів втручання людини в природу та ідей, як можна допомогти Землі. Одним з учасників був кропивничанин Глєб Цуканов. Ми поговорили.

– Глєб, як ти потрапив у цей проєкт?

– Нас з України було п’ятеро, усі пов’язані з Малою академією наук. Мені запропонували участь як президентському стипендіату та переможцю олімпіади з філософії.

– Відеоролик, де ти розповідаєш про екологічні проблеми в Україні, англійською мовою. Про що ти говорив?

– На початку я розповів про себе. А потім мова йде про війну в Україні. Я наводжу приклади ООН, «Бі-бі-сі» – що вони пишуть про нашу країну. Говорю про згубний вплив війни на нашу землю, річки, заповідники, як це руйнує нашу екосистему, протягом скількох років прийдеться все це відновлювати.

– Це не був конкурс? Переможців не визначали?

– Ні, ми всі отримали сертифікати від Вишеградського фонду про участь у проєкті. У програмі також були пізнавальні заходи, національні вечори, бесіди про екологію, заняття в лісі та поїздка в Словаччину.

– На які наслідки, яку реакцію європейської спільноти ти очікуєш?

– Крім індивідуальних виступів, ми разом презентували Україну. Показували певні елементи українського танцю, співу й таке інше. Ми багато спілкувалися. Європейці чули, що в нас війна, але не знають, яких вона масштабів. І наші презентації показали, що війна не тільки вбиває людей та руйнує домівки, а й негативно впливає на екосистему.

– Яка там була аудиторія?

– Починаючи з тінейджерів, старших 14 років, і закінчуючи керівниками Вишеградського фонду та представниками різноманітних європейських проєктів. Деякі дорослі підходили до нас і просили більш детально розповісти про Україну й про все, що тут відбувається.

– Про що ти мрієш? Чого прагнеш досягти?

– Звісно, мрію про мир в Україні. А особисто хочу розвиватися в науковому плані, у політичному. Обов’язково залишитися в Україні й розбудовувати її.