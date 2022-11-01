Епопею зі зруйнованим будинком завершено

Зараз цей під’їзд у дев’ятиповерхівці на вулиці Попова, 24 у Кропивницькому виглядає чи не найкращим у місті. Він був зруйнований вибухом газу 2 лютого цього року. Тепер тут найновіший у місті ліфт, гарний ремонт і навіть нові поштові скриньки.

Уже тиждень, як усі мешканці найпроблемнішого під’їзду (бо постраждало серйозно два) можуть заселятися, усі дозволи надано відповідними структурами.

Розповідає заступник міського голови Кропивницького Олександр Вергун:

– Одразу ж, коли стався вибух, мешканці першого та другого під’їздів тимчасово були відселені. Був розроблений і проєкт з ліквідації наслідків руйнації опорних конструкцій будинку. Усі роботи виконувалися в суворій відповідності до нього під пильним технічним супроводом та авторським наглядом. Станом на 19 жовтня всі роботи по підсиленню опорних конструкцій у будинку завершені, мешканці повертаються в свої квартири.

Деякі спеціалісти казали, що люди повернуться до осель вже на початку літа, але почалася війна, та й роботи виявилося багато – такої, про яку спершу було невідомо. Наприклад, довелося повністю заново робити електропроводку в багатьох квартирах, а це дуже копітка справа. Тільки вікон було замінено 132 одиниці!

Працювали як комунальні підприємства міста, так і представники «Кіровоградгазу».

Виплату компенсації з міського бюджету відселеним жителям будинку припинено. По 4 тисячі гривень на місяць отримували мешканці 71-ї квартири на оренду тимчасового житла.

Міська влада з обіцянкою повернути людей до осель до початку опалювального сезону впоралася. Це коштувало чимало, остаточний кошторис ще підбивається. Але лишається відкритим питання: а хто винен?

На наступний день після вибуху було створено робочу групу прокуратури в складі десяти процесуальних співробітників. Свій вердикт вона поки що не винесла. Також дії працівників «Кіровоградгазу» перевіряла комісія «Нафтогазу». Висновки також поки не оприлюднені.

Окрім цих установ, розслідування причин вибуху провело й місцеве управління Держпраці, розповіла заступниця начальника відділу обл­управління Державної служби з питань праці Тетяна Петрова. Суто технічне розслідування, без кримінальних чи кадрових наслідків – це справа поліції та інших органів влади. За словами Петрової, є технічні обставини вибуху та організаційні його причини: «Щодо технічних обставин – комісія виявила, що не демонтували шматок газопроводу, який мав бути демонтований, і він не був заглушений. А організаційні – самі мешканці квартири не відслідкували те, що не було демонтовано той шматок, хоча в робочий проєкт ці зміни внесли. Мешканці просто “зашили” ці шматки утепленням…»

P.S. А тим часом 20 жовтня в Кропивницькому знову сталася аварія, пов’язана з використанням газу в побуті, у багатоквартирному будинку на вулиці Василя Нікітіна (колишня Червонозорівська). Знову загинула людина, але пошкодження будинку не порівняні з випадком на Попова.