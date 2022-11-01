Так, пане міністре!

Триста курсантів цьогорічного набору Донецького державного університету внутрішніх справ склали минулого тижня присягу на вірність українському народові.

Заради цього в Кропивницькому, де з травня розташовується університет, побував очільник МВС Денис Монастирський. Він вручив відомчі відзнаки місцевим правоохоронцям, військовим, працівникам міграційної служби, викладачам і курсантам ДонДУВС. Дехто отримав від міністра іменну зброю.

Привітав курсантів і начальник обласної військової адміністрації Андрій Райкович. Він зауважив, що Кіровоградщина під час війни стала гуманітарним хабом центру країни – прийняла 92 тисячі людей з інших областей, у тому числі 26 тисяч дітей, і що правоохоронцям треба подбати й про безпеку переселенців.

Зустрівшись на короткому брифінгу з пресою, Денис Монастирський передусім поділився своїм баченням ситуації на фронтах.

– Це початок агонії, – висловився міністр про обстріли противником об’єктів нашої енергетики, житлових масивів, торговельних центрів та інших цивільних закладів. За словами Монастирського, це означає неспроможність росіян на полі бою.

– Наш ворог такими успіхами похвастатися не може, – сказав про перемоги українців на харківському, луганському, донецькому напрямках. – Переконаний, почуємо позитивні новини з херсонського.

Розповідаючи про роботу відомства під час війни, Денис Монастирський наголосив, що поліцейські – перші з представників державної влади, які приходять на допомогу жителям деокупованих територій. Залучаються до цього й правоохоронці з Кіровоградщини.

Також поліція продовжує реєструвати воєнні злочини, вчинені росіянами, проводить розслідування. Силами поліції зареєстровано близько 39 тисяч таких злочинів. Це і тортури, і вбивства, і статеве насилля, і руйнування майна. Крім того, росіяни, залишаючи наші території, займаються крадіжками. Зокрема з Херсонщини вивозять і обладнання ДСНС, і устаткування медзакладів. Наші поліція, прокуратура, СБУ проводять розслідування, виявляють винуватців. Щоправда, злочинці – по той бік лінії фронту. Але навіть ухвалений заочно судовий вирок означає, що його фігуранта затримають, якщо появиться за межами своєї країни, – Інтерпол не дрімає. Головних же російських терористів – президента, міністра оборони та начальника генштабу – судитиме міжнародний суд.