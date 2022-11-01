Війна нічого не спише?

Цікаво, скільки цим людям треба вкрасти, щоб потім до кінця життя залишатися чесними?

Ще пів року тому ми були впевнені, що таке просто неможливе. Не на часі, бо війна! Країна має бути єдиною та згуртованою, злодії не повинні красти, корупціонери – брати, а правоохоронці – копирсатися в старих справах.

Але останніми днями на країну просто обрушився град із підозр, судових рішень і затримань. Причому все це стосувалося не дрібних чиновників, не рибінспекторів і землевпорядників, а тих, хто багато років вважався в нашій країні недоторканним. Їх виявилося так багато, що довелося вишиковувати за рейтингом.

Номер перший – Герой України, 4-разовий народний депутат, почесний президент легендарної компанії «Мотор Січ» В’ячеслав Богуслаєв. Слідчі з’ясували, що завод навіть під час війни постачав у Росію двигуни й запчастини до бойових гелікоптерів ворога. А 84-річний Богуслаєв, носій багатьох державних секретів, понад 20 років мав російське громадянство. 24-й номер в українському списку Форбс, чотири рази нагороджений орденом Ярослава Мудрого. Сів на 60 днів. Поки що.

У розшук оголошено, не повірите, ексглаву Нацбанку Кирила Шевченка. Підозрюється в організації злочинної схеми присвоєння понад 200 млн грн. Схема настільки проста, як і ганебна. Під договори «великих» клієнтів заднім числом підкладалися фальшиві «комісійні» угоди, а гроші йшли Шевченку і компанії. Він, щоправда, нещодавно вийшов на зв’язок і повідомив, що взагалі не ховається, а просто виїхав за кордон.

Ще двоє непересічних персонажів отримали нові судові рішення. Ексголові ДФС і власнику зеленої ковдри Роману Насірову повідомили про підозру в отриманні 5,5 млн доларів і понад 21 млн євро хабара. Заочну підозру в підкупі колишнього податкового чиновника отримав агробарон і курячий король Олег Бахматюк. Хабарі передавали за позачергове відшкодування ПДВ компаніям Бахматюка. Далі їх пропускали через прокладку та переводили на компанії Насірова і його тестя. І ви ще дивуєтесь захмарній ціні на курячі яйця?

Далі – взагалі сором: голові Рахункової палати України, колишньому нардепу Валерію Пацкану оголосили підозру в отриманні незаконної компенсації за оренду житла в розмірі 118 млн грн. При цьому Пацкан володів власною квартирою у новобудові на Печерську. Якщо врахувати, що ця історія тягнеться з 2017 року, то людина вже 2 – 3 роки мала сидіти.

Продовжить наш рейтинг ще один екснардеп і найбільший український забудовник Максим Микитась, який ризикнув запропонувати меру Дніпра Борису Філатову хабар у розмірі 22 млн євро за можливість будувати метро в місті. Ризикнув і сів. Поки що на 60 днів.

Ще один герой жовтня – колишній голова Полтавської ОДА Валерій Головко – отримав підозру в отриманні хабара від фінансового директора дорожньої компанії у розмірі 176 тис євро і автомобіля преміум-класу Mercedes-Benz (7,5 млн грн).

Пам’ятаєте дивовижний винахід українського Кабміну – формулу «Роттердам плюс»? Коли ціна вугілля містила в собі вартість доставки з порту Роттердама, звідки його ніхто не возив? У результаті споживачі (у тому числі й ми з вами) переплатили в 2016 – 2019 роках 39 млрд грн! Але жодна добра справа не залишається безкарною: 15 осіб колишніх та нинішніх працівників НКРЕКП 26 жовтня отримали підозри від САП. Більшості інкримінують «службову недбалість з тяжкими наслідками». Дорога недбалість для країни…

І це лише найпомітніші постаті! Продовжувати? Чи час робити висновки?

Зверніть увагу: усі документи від правоохоронців та судових органів – свіжі, датовані кінцем жовтня. Начебто всі вони лежали в одному сейфі й чекали відмашки чи то з кабінету президента, чи то з якогось іншого «центру ухвалення рішень». Ось тільки бентежить якась їхня незавершеність, чи що.

Скільки десятків людей із різних солідних контор погоджували та контролювали вивіз за кордон двигунів Богуслаєва? І так буквально яку справу з перерахованих не візьми. Десятки й сотні співучасників, які тихенько перехрестилися й залишилися сидіти на своїх місцях. Невже їм війна все спише?