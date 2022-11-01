Війна та графіки

ПрАТ «Кіровоградобленерго» на своєму сайті оприлюднило графіки погодинних відключень електроенергії фізичним та юридичним особам. Ввівши певну адресу, можна побачити, коли не буде світла. Але це не виключає аварійних відключень.

Переважна більшість споживачів з розумінням ставиться до ситуації, що склалася. Хоча дехто обурюється, вважає несправедливим, що одним відключають двічі на день, іншим – жодного разу. Але треба розуміти різницю між віяловими відключеннями електроенергії та аварійними. Віялові ми переживали в дев’яностих роках. Але тоді не було війни, на відміну від сьогоднішнього дня.

Ми бачимо, що ворог завдає ракетних ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури. Кілька днів тому долетіло до Світловодська. Мета рашистів – деморалізувати українців, довести до паніки, «заморозити» взимку. Сьогодні вкрай важливо витримувати баланс між виробництвом та споживанням електроенергії. Коли диспетчер «Укренерго» бачить, що в окремому енерговузлі або в енергосистемі загалом не витримується баланс, він дає команду диспетчеру обленерго терміново знизити споживання на конкретну величину. Це робиться терміново, тому диспетчер обленерго не має змоги керуватися принципом пропорційності й справедливості, у нього на це немає часу. Обираються ті вузли, вулиці, будинки, підприємства, після відключення яких набереться необхідна величина обмеження.

Принципом пропорційності можна користуватися лише при планових відключеннях, а в аварійній ситуації оперативність важливіша за пропорційність розподілу. І під час війни будь-які графіки – це умовність.

Не забувайте й про економію. Енергетики закликають споживачів свідомо та виважено ставитися до використання електроенергії, особливо в години пікових навантажень: з 7.00 до 11.00 год, та з 16.00 до 23.00 години.