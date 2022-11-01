Вірте в Бога, і вам буде допомога

Гуртожитки та інші центри компакт­ного проживання внутрішньо переміщених осіб Кіровоградської області отримали в дарунок 50 пральних машин та 50 холодильників від Православної церкви України, її Кіровоградської єпархії.

Допомога коштувала 50 тисяч доларів, не враховуючи доставки техніки до місць проживання переселенців. Гроші надала міжнародна благодійна організація International Orthodox Christian Charities, це спеціальний міжнародний підрозділ Асамблеї канонічних православних єпископів Сполучених Штатів Америки. Організація розташована в місті Балтимор. І саме там у православній церкві служить друг та сокурсник по духовній семінарії єпископа Кропивницького та Голованівського Марка, що дуже посприяло справі.

Машинки та холодильники сучасні, марок WHIRLPOOL та BEKO. Перші 14 одиниць машин та холодильників вже 24 жовтня отримали гуртожитки в Кропивницькому, інші комплекти поїхали по районах області.

З логістикою та іншими організаційними питаннями допомогла команда депутата обласної ради Олександра Горбунова.

«Ми своїм прикладом закликаємо людей, які мають можливість, допомагати тим нашим громадянам, які через війну були змушені покинути свої домівки й знайти притулок у нашій області, – вважає отець Марк. – Ми вдома, і нам не так відчутно, що вони переживають і які страждання в них у душі й у тілі. Тому закликаю всіх: хто має змогу — допомагайте. Ми маємо бути співчутливими один до одного».

Кропивницька єпархія висловлює велику подяку Філіпу Олдхему, керівнику офісу Міжнародної православної благодійної організації ІОСС в Україні та уповноваженому представнику даної благодійної організації в Україні диякону Дмитру Максименку.