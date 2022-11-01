Ясновидиця направила до прокурора

Заступника керівника прокуратури Кіровоградської області підо­зрюють у зв’язках з екстрасенсом та у незаконному сприянні землякові в оформленні групи інвалідності.

Ось що повідомило про це ДБР. Місцевий житель, занепокоєний долею хворого батька, звернувся по допомогу до ясновидиці. Та поділилася контактами знайомого прокурорського працівника, який начебто міг допомогти в оформленні інвалідності. Син претендента в інваліди зустрівся із посадовцем. Нібито домовилися, що друга група обійдеться в 7,5 тисяч доларів. Після отримання прокурорським грошей його й затримали працівники СБУ й ДБР. І ясновидиця не попередила про неприємності.

УСБУ в області повідомило, що посадовець, взявшись допомогти чоловікові в призначенні групи інвалідності, сприяв йому в ухиленні від мобілізації.

Ні ДБР, ні СБУ прізвище прокурорського працівника, як водиться в таких випадках, не назвали. Це зробив активіст Андрій Лаврусь. За його інформацією, ідеться про Олександра Маленка.

На сайті Кіровоградської обласної прокуратури є такі відомості про Маленка: народився 4 грудня 1978 року, на посаді заступника керівника – з вересня 2020-го. З деяких публікацій на сайті прокуратури області випливає, що Маленко відповідає за порядок і законність у місцевих в’язницях і слідчому ізоляторі. Коли в ізоляторі відкрилася VIP-камера – поспішив туди з інспекцією, ознайомився з умовами й залишився задоволеним. Тепер Олександр Володимирович має шанси пересвідчитися, чи й справді там так комфортно.