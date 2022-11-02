Безпекові поради у воєнний час

Без сумніву, що майбутній опалювальний сезон буде дуже складним. Після серії ракетних ударів зруйнована або пошкоджена значна кількість енергетичних об’єктів на території ряду областей України. Залежно від планів та цілей, які переслідують наші “північні сусіди”, є декілька варіантів розвитку подій.

Найбільш негативними будуть наслідки в разі масового пошкодження державних газових та електричних мереж, та руйнування міських теплових потужностей, коли міста залишаться без централізованого опалення, при цьому магістральні та будинкові мережі порве від морозу.

Тому риторичне питання — як зігрітися в Україні зимою , може бути вирішеним завдяки забезпеченню централізованим опаленням за рахунок резервних міських котелень, які в свій час були законсервовані і не використовувалися.

Інший шлях — улаштування і належна експлуатація індивідуального газового, електро або пічного опалення.

Якщо ракети пошкодять котельні, альтернативою стане електроенергія. Але якщо зникне і електроенергія, і можливість користуватися газом, тоді залишиться для вижиття тільки пічне опалення (стаціонарні печі та буржуйки- так звані нетеплоємні печі) і дрова.

Однак ці поради слушні для мешканців приватного сектору, де переважно 1-2 поверхова забудова. Мешканцям багатоповерхівок, переважно міських, дровами й буржуйками перейматись точно не варто. У кожній квартирі поставити буржуйку практично нереально, бо потрібна величезна кількість дров. Та й небезпечно. Потрібно використовувати інші альтернативні та безпечні способи та прилади для обігрівання.

Для правильного і безпечного влаштування тимчасових приладів пічного опалення будуть доречними наступні поради:Отже, у вас є піч буржуйка, і ви хочете її встановити. Для початку вам треба зрозуміти, що ставити її можна тільки на негорючу поверхню. Підлогу з горючих матеріалів під печами необхідно ізолювати одним рядом цеглин, покладених плиском на глиняному розчині, або негорючим теплоізолювальним матеріалом завтовшки не менше 0,12 м з обшивкою зверху покрівельною сталлю. Перед притопочним отвором встановлюється металевий лист. Буде досить 50 на 70 см, його можна прибити до підлоги за допомогою звичайних цвяхів, один цвяхом тим, що побільше пробиваються невеликі отвори, а іншими цвяхами тими, що менше, лист прибивають до підлоги. Згадати треба й про стіни, якщо стіни дерев’яні і взагалі, якщо вони можуть загорітися, то ставити поруч з ними буржуйку не можна, мінімум на відстані одного метра.

Тепер, що стосується димоходу. Досить часто, він виводиться через найближче вікно, тому й грубки ставляться поряд з вікнами. У разі виведення металевої димової труби через вікно (коли відсутнє риштування) в нього треба вставляти лист покрівельного заліза, який замінює переділку, розміром не менше трьох діаметрів димової труби. Металеві димові труби допускається прокладати через перекриття з горючих матеріалів за умови влаштування переділки з негорючих матеріалів розміром не менше 51 см.

Ну і загалом, для всіх систем пічного опалення, під час їх експлуатації не допускається:

залишати печі, які топляться, без догляду або доручати нагляд за ними малолітнім дітям;

користуватися печами, які мають тріщини;

розміщати паливо й інші горючі речовини і матеріали безпосередньо перед топковим отвором;

зберігати незагашені вуглини та попіл у металевому посуді, встановленому на дерев’яній підлозі або горючій підставці;

сушити (складати, підвішувати) на печах одяг, дрова, інші горючі предмети та матеріали;

застосовувати для розпалювання печей ЛЗР та ГР; топити вугіллям, коксом і газом печі, не пристосовані для цієї мети;

використовувати для топлення дрова, довжина яких перевищує розміри топливника; здійснювати топлення печей з відкритими дверцятами топливника;

використовувати вентиляційні та газові канали як димоходи;

прокладати димоходи (борови) опалювальних печей поверхнею горючих основ;

здійснювати топлення печей під час проведення у приміщеннях масових заходів;

використовувати для димових труб асбестоцементні й металеві труби, влаштовувати глиноплетені та дерев’яні димоходи.

Дотримуйтесь правил безпеки! Це допоможе безпечно пройти опалювальний сезон й захистить помешкання від пожежі!

Викладач Кропивницьких територіальних курсів НМЦ ЦЗ та БЖД у Кіровоградській області Сергій ВАРЕНИК